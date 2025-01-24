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        Haberler Bilgi Ekonomi Enda Enerji Holding halka arz tahileri, lot miktarı, fon kullanımı, hisse fiyatı, talep toplama tarihleri

        Enda Enerji Holding halka arz oluyor! Enda Enerji Holding tüm halka arz detayları

        Sermaye Piyasası Kurulu, Enda Enerji Holding halka arzını onayladı. İleriki günlerde 100 milyon lot dağıtmaya hazırlanan firma Yıldız Pazar'da işlem görecek. Kazanılan fonun yüzde 40-50'si bağlı ortaklıklar ve bünyesindeki yatırımlar için kullanılacak. İşte, Enda Enerji Holding hisse fiyatı ve diğer merak edilen bilgileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 10:09 Güncelleme: 24.01.2025 - 10:09
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        • 1

          Enda Enerji Holding halka arz oluyor. 1.7 milyar TL büyüklük ve yüzde 22.4 halka arz açıklığı ile 100 milyon lot dağıtmaya hazırlanan firmanın birçok detayı önümüzdeki günlerde belli olacak. T1-T2 bakiyesinin kullanılacağı halka arzda, firma kazanacağı fonu yatırım ve işletme sermayesi olarak değerlendirecek. İşte, Enda Enerji Holding halka arzına dair tüm detaylar...

        • 2

          ENDA ENERJİ HOLDİNG HİSSE FİYATI NEDİR?

          Firmanın hisse fiyatı 17,44 TL olarak belirlendi.

        • 3

          ENDA ENERJİ HOLDİNG KAÇ LOT DAĞITACAK?

          Firma toplamda 100 milyon lot dağıtacak ancak olası lot dağıtımı henüz belli değil.

        • 4

          ENDA ENERJİ HOLDİNG HALKA ARZ FONU NASIL KULLANILACAK?

          Yüzde 40-50 Bağlı ortaklıklar bünyesindeki yatırımlar.

          Yüzde 30-40 Yurt içi ve yurt dışında yatırımlar.

          Yüzde 10-20 İşletme sermayesi.

        • 5

          ENDA ENERJİ HOLDİNG NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?

          Firmanın ne zaman talep toplayacağı henüz açıklanmadı.

        • 6

          ENDA ENERJİ HOLDİNG BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

          Firmanın borsa işlem tarihi önümüzdeki günlerde belli olacak.

        • 7

          ENDA ENERJİ HOLDİNG HANGİ BANKALARDA VAR?

          Firmanın hangi bankalarda halka arz olacağı ileriki günlerde netlik kazanacak.

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