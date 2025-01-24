Enda Enerji Holding halka arz oluyor. 1.7 milyar TL büyüklük ve yüzde 22.4 halka arz açıklığı ile 100 milyon lot dağıtmaya hazırlanan firmanın birçok detayı önümüzdeki günlerde belli olacak. T1-T2 bakiyesinin kullanılacağı halka arzda, firma kazanacağı fonu yatırım ve işletme sermayesi olarak değerlendirecek. İşte, Enda Enerji Holding halka arzına dair tüm detaylar...