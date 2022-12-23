En güzel Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!

Müslümanların bayramı olarak nitelendirilen Cuma gününde, binlerce Müslüman farz ibadetini idrak etmek için camilere akın ediyor. Bu mübarek günde sevdiklerine 'Hayırlı Cumaalar' ve 'Cumamız Mübarek Olsun' dileklerini iletmek isteyenlerin gündeminde resimli Cuma mesajları yer alıyor. En farklı, yeni, anlamlı, yazılı, ayetli, hadisli, dualı resimli Cuma mesajları ve sözlerini sosyal medya hesapları; Twitter, WhatsApp, Instagram, Facebook üzerinden paylaşarak sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. İşte, 23 Aralık 2022 En farklı, dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları ve sözleri...