En Büyük Şaban konusu ne, oyuncuları kimler? En Büyük Şaban kaç yılında, nerede çekildi? En Büyük Şaban filmi uyarlama mı, hangi filmden uyarlama?

Kartal Tibet'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaristliğini ise Suphi Tekniker üstlenmiştir. Başrollerinde; Kemal Sunal, Nilgün Bubikoğlu ve Reha Yurdakul'un yer aldığı 1983 yapımlı filmin müziklerini ise Cahit Oben yapmıştır. İşte En Büyük Şaban filmi konusu ve oyuncuları...

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ KONUSU NE?

Zengin olma hayaliyle köydeki tarlasını satıp, İstanbul'a göç eden Şaban, İstanbul'da amcasının oğlunu aramaya koyulur. Bu sırada başına gelmedik kalmaz, üçkağıtçının biri ona Boğaz Köprüsü'nü satar, ancak o sıralarda tanıştığı görme engelli bir çiçekçi kıza aşık olur ve kızın gözlerinin açılması için elinden geleni canını dişine takarak çabalamaya başlar. Film, Charlie Chaplin'in 1931 yapımı Şehir Işıkları (City Lights) filminden esinlenilerek çekilmiştir.

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal : Şaban

Nilgün Bubikoğlu: Hülya

Kamran Usluer: Faik Bey

Reha Yurdakul: Uşak Kamil

Hikmet Karagöz: Hikmet