Galatasaray'ın Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuşan sarı-kırmızılı oyuncu Emre Mor şunları söyledi:

"Yüzde 100 penaltı yapıldı bana. Sahada emindim, içeride bir kez daha izleyince daha da emin oldum. Rakibi geçtim ve rakibi geçtikten sonra ayağıma vurdu. Şiddettin önemi yok, dengemi kaybettim ve düştüm. VAR bu pozisyonlar için var, niye VAR'a gitmedi, anlamadım. 3 puanı hak eden taraf bizdik. İyi oynadık, pozisyonlara girdik. Maçı hissetmek çok kolay olmuyor ama sahada kaldığım dakikalarda elimden geleni yaptım. Etkili olduğumu düşünüyorum."