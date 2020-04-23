23 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sezon başında Celta Vigo'dan Galatasaray'a kiralanan Emre Mor, kötü performansı nedeniyle devre arasında sarı-kırmızılı ekipten ayrılarak Yunanistan takımlarından Olympiakos'a gitmişti. Kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan Emre Mor, öz eleştiri yaptı.
Emre Mor'un açıklamaları şöyle:
"Bir anda kendimi Almanya’da, Dortmund’da sokaklarda dolaşırken buldum, normal olamazdım. Zorlu günlerdi. En başta herkesin beni tanıması güzeldi, gururlandırıyordu ancak sonunda artık özgür olmadığımı hissettim
İnsanlar beni çok abarttı, benim hata yapmayacak bir oyuncu olduğumu düşündüler. Bana ‘Yeni Messi’ dediler. Bunu ben istemedim. ‘Hayır, ben yeni Messi değilim, ben sadece Emre Mor’um’ diye cevap verdim o dönemde. İnsanların beni o kadar abartmasını istemedim, çünkü kendi standartlarım ve hedeflerim vardı, insanların beni Messi diye çağırmasını istemiyorum.
Danimarka’dan, küçük sevimli Danimarka’mdan ayrılmak kolay olmadı. Danimarka’daki antrenörler hep daha eğitici yaklaşıyordu, Celta Vigo’dakiler ise çok sertti. İdmana geç kalmak gibi ‘gençlik hataları’ yaptığımda, benim kötü tarafımı öne çıkardılar. Celta Vigo’da benim hatalarım oldu, daha akıllı olmalıydım. Hatalar yaptım. Bazı zamanlarda, kontrol edemediğim bir öfke problemim var, bunu kabul ediyorum. Bunu düzeltmek için çalışıyoruz ve kendimi de geliştirdim. Ancak bazen, sırf daha önce hatalar yaptığım için yanlış anlaşıldığımı hissediyorum.
Hep bir şeyleri konuşabilirsin ancak benim ilk istediğim şey, geri dönmek. Şu anda en iyi şekilde geri dönmek istiyorum, sonra ne olacağına bakacağım. Yaz aylarında Olympiakos’ta mı olacağım, Celta Vigo’ya mı döneceğim, bilmiyorum şu anda. Herkes için garip bir yıl oldu. Kimseyle bir görüşme yapmadım şu anda. Corona sonrasında her şey donduruldu. O yüzden yarın ne olacak, bilmiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve sezon tekrar başladığında, umarım en iyi formumda olurum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!