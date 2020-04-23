Sezon başında Celta Vigo'dan Galatasaray'a kiralanan Emre Mor, kötü performansı nedeniyle devre arasında sarı-kırmızılı ekipten ayrılarak Yunanistan takımlarından Olympiakos'a gitmişti. Kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan Emre Mor, öz eleştiri yaptı.

Emre Mor'un açıklamaları şöyle:

"Bir anda kendimi Almanya’da, Dortmund’da sokaklarda dolaşırken buldum, normal olamazdım. Zorlu günlerdi. En başta herkesin beni tanıması güzeldi, gururlandırıyordu ancak sonunda artık özgür olmadığımı hissettim

İnsanlar beni çok abarttı, benim hata yapmayacak bir oyuncu olduğumu düşündüler. Bana ‘Yeni Messi’ dediler. Bunu ben istemedim. ‘Hayır, ben yeni Messi değilim, ben sadece Emre Mor’um’ diye cevap verdim o dönemde. İnsanların beni o kadar abartmasını istemedim, çünkü kendi standartlarım ve hedeflerim vardı, insanların beni Messi diye çağırmasını istemiyorum.

Danimarka’dan, küçük sevimli Danimarka’mdan ayrılmak kolay olmadı. Danimarka’daki antrenörler hep daha eğitici yaklaşıyordu, Celta Vigo’dakiler ise çok sertti. İdmana geç kalmak gibi ‘gençlik hataları’ yaptığımda, benim kötü tarafımı öne çıkardılar. Celta Vigo’da benim hatalarım oldu, daha akıllı olmalıydım. Hatalar yaptım. Bazı zamanlarda, kontrol edemediğim bir öfke problemim var, bunu kabul ediyorum. Bunu düzeltmek için çalışıyoruz ve kendimi de geliştirdim. Ancak bazen, sırf daha önce hatalar yaptığım için yanlış anlaşıldığımı hissediyorum.

Hep bir şeyleri konuşabilirsin ancak benim ilk istediğim şey, geri dönmek. Şu anda en iyi şekilde geri dönmek istiyorum, sonra ne olacağına bakacağım. Yaz aylarında Olympiakos’ta mı olacağım, Celta Vigo’ya mı döneceğim, bilmiyorum şu anda. Herkes için garip bir yıl oldu. Kimseyle bir görüşme yapmadım şu anda. Corona sonrasında her şey donduruldu. O yüzden yarın ne olacak, bilmiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve sezon tekrar başladığında, umarım en iyi formumda olurum."