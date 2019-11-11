Ülkemizde hemen oyuncu oluyorlar. Bir diziyle sokakta yürüyemez hale geliyorlar. Sonra beslenmemeye başlıyorlar. Tiyatro izlemiyorlar, roman okumuyorlar. Bir karakteri oynayabilmeniz için romanlardaki detaylı anlatılan karakterleri sindirip, ona göre role hazırlanmak lazım. Yeni starlarımız bunu yapmıyorlar. Yapanlar bir elin beş parmağı geçmez. Kalıcılık adına entelektüel bir yatırım yapmıyorlar kendilerine.