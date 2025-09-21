Habertürk
        Emre Belözoğlu: Üzgünüm çünkü oyunun karşılığı bence net bir galibiyetti - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Emre Belözoğlu: Üzgünüm çünkü oyunun karşılığı bence net bir galibiyetti

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Zecorner Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Üzgünüm çünkü oyunun karşılığı bence net bir galibiyetti" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2025 - 00:05 Güncelleme: 21.09.2025 - 00:05
        "Üzgünüm, oyunun karşılığı galibiyetti"
        Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, 1-1 berabere kaldıkları Kayserispor karşılaşmasını değerlendirdi.

        Belözoğlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulundu.

        Kendileri açısından talihsiz akşam olduğunu belirten Belözoğlu, oyuna çok iyi başladıklarını ama 1-0'dan sonra girdikleri net pozisyonları değerlendiremediklerini, futbolun içinde böyle durumların olduğunu belirtti.

        "OYUNUN KARŞILIĞI NET BİR GALİBİYETTİ"

        Talihsiz bir gol yediklerini ifade eden Belözoğlu, "Üzgünüm çünkü oyunun karşılığı bence net bir galibiyetti. Yolumuza devam edeceğiz. Yarından itibaren önümüzdeki haftaya hazırlanacağız. Oyuncu değişiklikleri üzerinden değerlendirme yapmak çok kolay. Bugün aslında yaptığımız hamlelerin de karşılığını aldık. Benes, inanılmaz bir vuruş yaptı, saygı duymak lazım. Bunlar futbolda var. Gerçekten iyi niyetimiz var. Hepimizin, oyuncuların da görebiliyorum, hangi görev verirsem vereyim. Ama ben oyuna biraz daha farklı bakıyorum. Yani oyunun içinde bazı oyuncuların belki size mevkileri değişik gelebiliyor ama ben oyunculardan istediğim verimi aldığım sürece onları o mevkide kullanmaya devam ederim." açıklamasını yaptı.

        İlk 11'de şans verdiği genç oyuncuları Hasan Yakub İlçin'den övgüyle bahseden Belözoğlu, "Ben de 17 yaşında oynadım. Onun için çok ümitliyim. Antalyaspor'un gerçekten bu anlamda böylesine genç cevherlere, bu tarz oyuncuları oynatmaya ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

        Habertürk Anasayfa