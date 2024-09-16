Emmy Ödülleri'nin kırmızı halısından böyle geçildi

Birçok katılımcı koyu renkte, yerleri süpüren elbiseler ve klasik silüetler tercih etti. Ancak Meryl Streep, Rita Ora ve Eiza González, pembe rengini tercih ederek geceye renk kattı. İşte 76. Emmy Ödülleri'nin kırmızı halısından kareler...

Meryl Streep