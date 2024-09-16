Emmy Ödülleri'nin kırmızı halısından böyle geçildi
76. Emmy Ödülleri'ni kazananlar belli oldu. Los Angeles'da düzenlenen törende ödüller kadar kırmızı halı görünümleri de ilgi gördü
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76. Emmy Ödülleri, Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda televizyon dünyasının en büyük isimlerini bir araya getirdi.
Selena Gomez
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Geçtiğimiz yıl aktörler ve yazarların grevi nedeniyle ocak ayına ertelenen ödül töreni, bu yıl normal tarihine geri döndü. Gecenin kırmızı halısı nispeten sade görünümlere sahne oldu.
Anna Sawai
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Birçok katılımcı koyu renkte, yerleri süpüren elbiseler ve klasik silüetler tercih etti. Ancak Meryl Streep, Rita Ora ve Eiza González, pembe rengini tercih ederek geceye renk kattı. İşte 76. Emmy Ödülleri'nin kırmızı halısından kareler...
Meryl Streep
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- 4
Eiza Gonzalez
- 5
Rita Ora
- 6
Naomi Watts
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- 7
Desi Lydic
- 8
Ella Pernell
- 9
Sofía Vergara
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- 10
Jennifer Aniston
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Elizabeth Debicki
- 12
Dakota Fanning
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- 13
Gillian Jacobs
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Miriam Leone
*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.