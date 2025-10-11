Habertürk
        Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile faizsiz ev ve araba nasıl alınır, sistem nasıl işliyor?

        Emlak Katılım'ın iştiraki olarak kurulan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş., Türkiye'de bir kamu bankasının ilk kez tasarruf finansman sektörüne adım atmasını sağlıyor. Bu sistemle vatandaşlar peşinat ödemeden, faizsiz ve anapara üzerinden taksitlerle ev, araç veya iş yeri sahibi olabilecek. İşte Emlak Katılım Tasarruf Finansman'a ilişkin merak edilen tüm detaylar…

        Giriş: 11.10.2025 - 11:10 Güncelleme: 11.10.2025 - 11:10
          Emlak Katılım’ın iştiraki olarak kurulan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. sistemi ile vatandaşlar, faiz ödemeden ev, araç veya iş yeri sahibi olabilecek. Sistemde katılımcılara iki farklı ödeme seçeneği sunuluyor. İlk modelde noter huzurunda yapılan çekilişle finansman desteği sağlanırken, ikinci modelde katılımcılar ödemelerini kendi tercihlerine göre planlayabiliyor. İşte Emlak Katılım Tasarruf Finansman hakkında merak edilen tüm detaylar…

        • 2

          EMLAK KATILIM TASARRUF FİNANSMAN SİSTEMİ NEDİR?

          Katılımcıların bir araya gelerek Emlak Katılım güvencesi altında bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf sağladıkları, belirli bir birikimin ardından kalan finansmanın faizsiz karşılandığı bu sistemde ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olunur.

          - Katılımcılar ev, araç ve iş yeri için aylık taksit miktarını kendi bütçesine göre belirleyecek.

          - Bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf sağlayabilecek.

          - Belirli birikime ulaşıldıktan sonra kalan finansman tutarı faizsiz sistem tarafından karşılanacak.

        • 3

          EMLAK KATILIM TASARRUF FİNANSMAN İLE NASIL EV, ÇATILI İŞ YERİ VE ARAÇ SAHİBİ OLUNUR?

          'Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman Modeli' ile ev, araç veya çatılı iş yerinin teslimat tarihini müşterinin belirlediği, faizsiz bir finansman çözümü sunulur. 'Çekilişli Tasarruf Finansman Modeli' ile ise katılımcılar, belirlenen taksitlerle birikim yaparken her ay noter huzurunda düzenli olarak yapılan çekilişlerle teslimatını alır.

          Sistem kapsamında ikinci el otomobil de alınabilir. Çatılı iş yerinin finansman tahsisi, plan türüne göre ya önceden belirlenir ya da noter huzurunda yapılan çekilişle gerçekleştirilir.

          1. Model: Çekiliş sistemi: Her ay noter huzurunda yapılan çekilişle katılımcılara finansman desteği sağlanacak.

          2. Model: Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman: Teslimat tarihi katılımcının kendi belirlediği tarihe göre ayarlanabilecek.

        • 4

          BANKA KREDİSİNDEN FARKI NEDİR?

          Faiz ya da vade farkı gibi yöntemler bu modelde uygulanmaz. Tutarı belirlenen ev, araç ve çatılı iş yeri alımı için anapara üzerinden taksitlerle ödeme imkanı sunulur. Peşinatlı ve peşinatsız seçeneklerle katılımcılar kira öder gibi ev sahibi olabilir.

          - Peşinat zorunluluğu yok,

          - Kredi/faiz yok,

          - Anapara üzerinden taksitli ödeme ile kira öder gibi ev/iş yeri alma imkânı,

          - Sıfır veya ikinci el otomobil sahibi olma imkânı.

        • 5

          KİMLER BAŞVURABİLİR?

          Sisteme dahil olmak isteyen 18 yaş üstü bireyler Emlak Katılım şubelerinden herhangi bir gelir sınrıı veya koşul olmadan sisteme dahil olabilir. Ek olarak, daha önce ev, araç veya çatılı iş yeri sahibi olanlar da katılım sağlayabilir.

        • 6

          EMLAK KATILIM TASARRUF FİNANSMAN ÖDEME PLANI

          Konut ve çatılı iş yeri sözleşmeleri için 120 ay, taşıt sözleşmeleri için 60 ay kuralı vardır. Ancak bu kural toplam sözleşme süresi için değil sadece finansman süresi içindir.

