TRT Spor'un haberine göre Rıdvan Yılmaz'ın ardından Beşiktaş'ta bir oyuncunun daha takımdan ayrılması gündemde. Genç oyuncu Emirhan İlkhan'a İtalya'dan talip çıktı.

4.5 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan orta saha oyuncusunun sözleşmesinde bir de sonraki satıştan yüzde 15 pay maddesi de yer alıyor. Eğer Torino, Emirhan'ı satın alırsa Beşiktaş'a sonraki satıştan elde ettiği kazancın yüzde 15'ini ödeyecek. İki kulüp arasında görüşmeler sürüyor. Genç oyuncu ikna edilirse transfer birkaç gün içinde netlik kazanacak.

Geçen sezon Beşiktaş'ta forma şansı bulan Emirhan performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. 11 maçta forma giyen genç oyuncu 1 gol atma başarısı gösterdi.