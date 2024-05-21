Eminem'in kızı Hailie Jade Scott evlendi
Ünlü rap şarkıcısı Eminem'in kızı Hailie Jade Scott, nişanlısı Evan McClintock ile evlendiğini duyurdu
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Ünlü rap şarkıcısı Eminem'in 28 yaşındaki sosyal medya içerik üreticisi kızı Hailie Jade Scott, nişanlısı Evan McClintock ile evlendi.
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Hailie Jade Scott, evlilik haberini sosyal medyada paylaşırken; "Bu hafta bir eş olarak uyanıyorum" notunu yazdı.
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Hafta sonu evlenen Eminem'in kızı ayrıca; "Daha iyi, daha güzel bir hafta sonu kutlaması isteyemezdik. Çok çok mutluluk gözyaşları döktük, kahkaha attık, güldük, çok büyük sevgiyi hissettik" dedi.
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Hailie Jade Scott; "Evan ve ben tüm ailemize ve arkadaşlarımıza bizi bu yolculukta destekledikleri, karı - koca olarak hayatımızın yeni bölümüne başlangıcımızın bir parçası oldukları için minnettarız" ifadesini kullandı.
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Eminem'in eski eşi Kim Scott'tan; Hailie Jade Scott, Alaina Scott (31) ve Stevie Laine Scott (22) adlarında üç kızı bulunuyor.