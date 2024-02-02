Emine Erdoğan: Geçmişle bağlarımızın zayıflatıldığı bir devirde yaşıyoruz

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Emine Erdoğan, Bağcılar'daki Vefahane Yaşam Merkezi'nce yürütülen "Büyüklerimiz Değerlerimiz Projesi"nin tanıtımına katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, şefkat geleneğinin kurumlaşmış bir hali olan Vefahane Yaşam Merkezi'nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erdoğan, 65 yaş üstü yaklaşık 2 bin kişiye hizmet vermek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Vefahane Yaşam Merkezi'nin geçen yıl haziran ayından bu yana faaliyette olduğunu belirtti.

Yaş almış vatandaşların, kendi sosyal ortamlarından kopmadan, toplum hayatının aktif bir parçası olmayı sürdürebilmelerini devletin en vazgeçilmez vazifelerinden birisi olarak gördüklerini ifade eden Erdoğan, "Geçmişin bilgeliği ve irfanıyla aramızda kurulmuş en güçlü bağı büyüklerimiz oluşturuyor." dedi.

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"GEÇMİŞLE BAĞLARIMIZIN ZAYIFLADIĞI BİR DEVİRDE YAŞIYORUZ" Emine Erdoğan, kültürel hafızanın devamlılığı ile milli ve manevi varlığın muhafazasının büyükler aracılığıyla sağlandığını belirterek, "Yüzlerce yıllık yaşanmışlık ve tecrübeden damıtılmış nice hikmeti büyüklerimiz bize aktarıyor. Bizim anlayışımızda yaşı kemale erenler toplumun öncüsü kabul edilir. Sözleri muteber sayılır. Tecrübe ve birikimleri yolumuzu aydınlatır. Büyüklerimizin bilgeliklerinin gölgesinde huzur buluruz. Hayatta karşılaştığımız ilk öğretmenlerimiz olarak, ailemizin büyükleri her birimizin yetişmesinde müstesna bir yere sahiptir." ifadelerini kullandı. Herkesin çocukluğundan itibaren hayata bakışını, iş yapma şeklini, ahlakını ve insanlarla ilişkisini şekillendirmiş bir büyüğü olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti: "Hayatın bütün evreleriyle barışık bir kültürün mensupları olarak, büyüklerimizle birlikte yaşamanın, bilgeliği hanemize ve hayatımıza davet etmek anlamına geldiğini biliyoruz. Ne yazık ki bugün geçmiş ile bağlarımızın gittikçe zayıfladığı, hatta zayıflatıldığı bir devirde yaşıyoruz. 7'den 70'e her jenerasyondan insanın birlikte huzur içerisinde yaşadığı evlerimiz gittikçe eksiliyor. Oysa, kuşaklar arası iletişimin sürdürülmesi, yetişkin-çocuk fark etmeksizin bizleri hayatın sınamalarına karşı güçlendirirken, ruhumuzun hikmetle mayalanmasını sağlıyor."

"BİZ YAŞLILIĞI HEPİMİZİN VARACAĞI NİHAİ VE DEĞERLİ BİR İSTİKAMET OLARAK GÖRÜYORUZ" Erdoğan, gençliğin enerjisinin geçmişin deneyimi ve kararlılığıyla yoğruldukça, toplumun dünyada yayılan tüm kargaşa girişimlerine karşı bağışıklık kazandığını aktardı. REKLAM Yaşlılarından öğrenen, büyüklerini gönlünde ağırlayabilen toplumların geleceğe daha emin adımlar ve güvenle ilerlediğini vurgulayan Erdoğan, yaşlılarıyla bağ kuramayan toplumların ise kimliklerini ve değerlerini kaybederken, toplumsal huzurlarını da geri gelmeyecek şekilde yitirdiğini dile getirdi. Ebedi gençliğin yüceltildiği, yaşlılığın yok sayıldığı ve hayatın dışına itildiği bir anlayışı kabul etmediklerini vurgulayan Erdoğan, "Yaşlanmayı istisnai bir durum, hatta hastalık addeden bir zihniyet küresel olarak pekiştirilirken, biz yaşlılığı hepimizin varacağı nihai ve değerli bir istikamet olarak görüyoruz. İnancımız bize, anne ve babamıza iyi davranmamızı bir emir olarak söylerken, iyilik yapanın iki cihanda da iyilik bulacağını öğütlüyor." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Vefahane gibi yapıların, yaşlılara toplum olarak değer verildiğini ve baş üstünde tutulduklarını gösteren, her türlü ihtiyaçlarıyla ilgilenilen yerler olduğunu kaydetti. "Evde Bakım Sistemi kapsamında 140 bin yaşlı birey, ailesinin yanında hizmet alıyor" Emine Erdoğan, tüm dezavantajlı gruplar için kapsamlı sosyal imkanlar sunmayı bir kamu hizmetinden öte değerlendirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi: REKLAM "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız yaşlılarımıza yönelik çeşitli ve kapsamlı bakım hizmetleri sunuyor. Evde Bakım Hizmeti kapsamında 140 bin yaşlı birey, ailesinin yanında hizmet alıyor. Söz konusu model ile geleneksel aile yapısı güçlendirilirken, yaşlıların psikososyal açıdan daha sağlıklı olmaları amaçlanıyor. Öte yandan, büyüklerin gün içinde güvenli bir kurumda ağırlanmasıyla, diğer aile fertlerinin iş ve sosyal hayata katılımları da kolaylaşıyor. Can yoldaşı oldukları yaşlılarını, devlete emanet etmeleri gerektiğinde ise gözleri arkada kalmadan misafir bakım hizmeti alabiliyorlar." Yaşlıların bazı durumlarda devlet bakımında olması gerektiğini kaydeden Erdoğan, "Darüşşafaka'dan beri süren gelenekle 2002 yılında 63 resmi huzurevinde 4 bin 952 yaşlımıza hizmet veriliyordu. Bu sayı 2023 yılı Aralık ayı itibarıyla 17 bin 542 kapasiteli, 168 resmi huzurevinde 14 bin 644 yaşlımızın ev sahipliğine ulaştı." diye konuştu. MERKEZ, YAŞLILARA ÇOK ÇEŞİTLİ VE KAPSAMLI AKTİVİTE İMKANI SUNUYOR Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteğiyle yerel paydaşlar işbirliğinde açılan ilk uygulama örneği olan Vefahane Yaşam Merkezi'nin önem taşıdığını dile getirdi. Merkezin, yaşlılara yönelik ahşap boyamadan fotoğrafçılığa, resim ve hat sanatından stratejik oyun atölyelerine, kütüphaneye dek çok çeşitli ve kapsamlı aktivite imkanı sunduğunu aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: REKLAM "Büyüklerimiz gezi, tiyatro, konser, piknik gibi etkinlikler vasıtasıyla keyifli zaman geçirerek sosyal hayatın aktif bir parçası haline gelebiliyorlar. Bu güzide mekanlar, gençleri adeta bir hayat stajyeri gibi büyüklerimizle buluşturmaya başladığında, kıymetli başka bir hizmeti daha sağlayacağını düşünüyorum. Büyüklerimiz hayatları boyunca alışık oldukları sosyal birlikteliği devam ettirirken, gençler eşsiz bir hayat okulunun eğitimini alabilecekler." Vefahane gibi kuruluşların tüm illerde yaygınlaşması temennisinde bulunan Erdoğan, Yaşam Merkezi'nin organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür etti. Bağcılar Belediye başkanı Abdullah Özdemir, şu anda merkezde 870 kişiye hizmet verdiklerini, ilerde açılacak yeni merkezlerle bu sayının artacağını söyledi. EMİNE ERDOĞAN VEFHANE YAŞAM MERKEZİ'NİN ATÖLYELERİNİ GEZDİ Programda, konuşmaların ardından Emine Erdoğan'a Ayetel Kürsi tablosu hediye edildi. Erdoğan, toplu fotoğraf çekiminin ardından Vefahane Yaşam Merkezi'ndeki resim, dini eğitim, akıl-strateji, dikiş, ahşap, kuaför, eğitim ve müzik atölyeleri ile kütüphaneyi gezerek bilgi aldı. Emin Erdoğan, müzik atölyesinde kadınlardan oluşan koronun seslendirdiği "Dostum dostum" türküsü ile "Sevdim seni mabuduma canan diye sevdim" ilahisini dinledi. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in ev sahipliğindeki proje tanıtımına Emine Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı. REKLAM MERKEZ KURUMDA VE EVDE HİZMET VERİYOR Bağcılar'da ikamet eden 65 yaş üstü vatandaşların kullanımına sunulan Vefahane Yaşam Merkezi, 16 eğitim atölyesi ve 8 terapi hizmetiyle faaliyet gösteriyor. Ulaşım konusunda zorlanan yaşlılar için servis hizmeti verilirken, ders aralarında kursiyerlere çay ve çorba ikramı yapılıyor. Yaşlılar, merkezde aşçılık, kadın ve erkek spor, tekstil, ahşap boyama ve yakma, cam boyama ve kozalak örme, kadın ve erkek dini eğitim, müzik, okuma yazma, ahşap oyuncak, teknoloji, doğa fotoğrafçılığı, resim, kütüphane ve hobi bahçesi atölyelerine katılabiliyor. Bunun yanı sıra yaşlılar diyetisyen, ergoterapi, teknoterapi, fizyoterapi, psikolog, kurumda ve evde banyo hizmeti, kurumda ve evde kuaför hizmetlerinden de faydalanabiliyor.