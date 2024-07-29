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        Haberler Bilgi Yaşam Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Temmuz emekli maaş farkı ödeme tarihi! Emekli maaşı farkı ödeme günleri 4A 4B 4C

        Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Temmuz emekli maaş farkı ödeme tarihi

        Yılın ikinci yarısında geçerli olan emekli maaş farkları belli oldu. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli maaş farkının yatacağı tarihe çevrildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan duyuru sonrasında, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı temmuz dönemi zam farklarının yatacağı tarih belli oldu. Peki Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Temmuz emekli maaş farkı ödeme tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 12:46 Güncelleme: 29.07.2024 - 12:46
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        • 1

          Emekli maaş farklarının yatacağı tarih merak ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında 6 aylık enflasyona göre yüzde 24,73 zam aldı. Memur emeklisi ise yüzde 8,46'lık enflasyon farkına ek yüzde 10 toplu sözleşme zammı aldı. Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 2024 Temmuz emekli maaş farkı ödeme tarihi

        • 2

          TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ FARKLARI YATTI MI?

          Emekli aylıklarına temmuzda yapılan enflasyon zammının ardından SGK, fark ödemesinin ne zaman yapılacağını açıkladı.

          Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamada “ Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 26 Temmuz 2024 tarihinde yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

          Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

          "5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 26 Temmuz 2024 tarihinde ödenecektir.

        • 3

          Buna göre;

          Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,

          Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan

          1.Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık maaş farkı tutarında

          2.Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık maaş farkı tutarında

          3..Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık maaş farkı tutarında, tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 11 Milyar TL'dir.

          ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

          En düşük emekli maaşına zam düzenlemesinin Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte, emekli ve memurlara zamlı maaşları ağustos ayında ödenecek. İşte emekli maaşı ödeme günleri;

        • 4

          4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

          Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

          Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

        • 5

          4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

          Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

          Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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