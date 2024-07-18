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        Haberler Dünya Elon Musk: Kaliforniya'da imzalanan cinsel kimlik yasası, çocuklar için tehlikeli | Dış Haberler

        Elon Musk: Kaliforniya'da imzalanan cinsel kimlik yasası, çocuklar için tehlikeli

        Teknoloji milyarderi Elon Musk, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'ın, eyaletteki öğretmenlerin, çocuğun izni olmadan cinsiyet bilgilerinin ebeveynleriyle paylaşmasını yasaklayan yasanın, çocuklar için tehlikeli olduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 00:28 Güncelleme: 18.07.2024 - 00:28
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        'Yasa çocuklar için tehlikeli'
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        Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'ın yeni cinsel kimlik yasasına tepki gösterdi.

        ABD'li serbest gazeteci ve yazar Michael Shellenberger'in X'ten ilgili yaptığı analize destek veren Musk, "(Yasanın) Bunun çocuklar için ne kadar tehlikeli olduğuna dair mükemmel analiziniz için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

        Shellenberger, analizinde, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'un, "yasanın çocuk-ebeveyn ilişkisini koruduğunu ve hükümetin aile meselelerine uygunsuz şekilde müdahale etmesini" önlediğini iddia ettiğini belirterek, "Bu bir dezenformasyondur." dedi.

        Yasa ile okulların, çocukların karşı cins olduklarına ve yanlış bedende doğduklarına inanmaya başladıklarında bu durumu ebeveynlerine söylemesini engelleyeceğini kaydeden Shellenberger, "Bu tehlikeli bir durum çünkü bir sonraki adımda doktorlar bu çocuklara ergenlik engelleyici ilaçlar, karşı cins hormonları verecek ve son tedavi olan ameliyatı sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Musk, bugün X'te yaptığı paylaşımda, Vali Newsom'ın kararının "bardağı taşıran son damla" olduğunu ifade ederek, SpaceX ve X firmalarının merkezlerini Kaliforniya'dan Teksas'a taşıyacağını açıklamıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #Elon Musk
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