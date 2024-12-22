Elon Musk'ın annesi Maye Musk'ın "Çocuk yapın" tavsiyesine tepki yağdı

"ÇOCUKLAR EN BÜYÜK HEDİYE"



Maye Musk da insanların maddi güçlerinin yetip yetmediğine bakmaksızın çocuk yapması gerektiğini söylemiş, çocukların 'hayattaki en büyük hediye' olduğunu yazmıştı. Maye Musk; "Elon doğduğunda, bir garaja bakan küçük iki yatak odalı bir dairedeydik. Kimbal doğduğunda manzaralı iki yatak odalı bir daireye taşındık. Tosca doğduğunda iki yatak odalı büyük bir eve taşındık. Hepsi aynı bölgedeydi. Ne yemeğe çıktık ne de sinemaya gittik. Eski kocam mühendislik firmasında terfi edince yaşam tarzımızı geliştirdik" demişti.

Mayek Musk, sözlerini, çocuk sahibi olmanın kendisini asla "hiçbir şeyden fedakarlık etmeye" zorlamadığını ve çocukların "hayata değer kattığını" iddia ederek bitirmişti.