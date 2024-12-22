Elon Musk'ın annesi Maye Musk'ın "Çocuk yapın" tavsiyesine tepki yağdı
"Sinemaya gitmek zorunda değilsiniz, akşam yemeği için dışarı çıkmak zorunda değilsiniz" diyerek, insanların maddi güçlerinin yetip yetmediğine bakmaksızın çocuk yapması gerektiğini söyleyen Maye Musk'a tepki yağdı
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Elon Musk'ın annesi Maye Musk, maddi olarak karşılayamayanların bile çocuk sahibi olmaları gerektiğini savunduktan sonra eleştirilerin hedefi oldu.
76 yaşındaki Maye Musk, geçen ayın başlarında X platformundaki mesajında tonlarca para harcamadan çocuk sahibi olmanın yolları olduğunu anlatmıştı.
Biri hayatta olmayan 12 çocuğun babası Elon Musk, ABD'de doğum oranları hakkında oldukça açık sözlüydü ve azalan doğurganlık oranlarının iklim değişikliğinden daha büyük bir tehdit olduğunu belirtmişti.
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"ÇOCUKLAR EN BÜYÜK HEDİYE"
Maye Musk da insanların maddi güçlerinin yetip yetmediğine bakmaksızın çocuk yapması gerektiğini söylemiş, çocukların 'hayattaki en büyük hediye' olduğunu yazmıştı. Maye Musk; "Elon doğduğunda, bir garaja bakan küçük iki yatak odalı bir dairedeydik. Kimbal doğduğunda manzaralı iki yatak odalı bir daireye taşındık. Tosca doğduğunda iki yatak odalı büyük bir eve taşındık. Hepsi aynı bölgedeydi. Ne yemeğe çıktık ne de sinemaya gittik. Eski kocam mühendislik firmasında terfi edince yaşam tarzımızı geliştirdik" demişti.
Mayek Musk, sözlerini, çocuk sahibi olmanın kendisini asla "hiçbir şeyden fedakarlık etmeye" zorlamadığını ve çocukların "hayata değer kattığını" iddia ederek bitirmişti.
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"SİNEMAYA GİTMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ"
Katıldığı TV programında kendisine bu iddiaları sorulan Maye Musk, argümanını yineleyerek her bir çocukla birlikte yaşam koşullarının daha da iyileştiğini açıkladı.
Maye Musk, "Sinemaya gitmek zorunda değilsiniz, akşam yemeği için dışarı çıkmak zorunda değilsiniz, sadece sahip olabileceğiniz en harika hediyelerle, yani çocuklarınızla vakit geçirin" dedi.
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TEPKİ YAĞDI
Bu sözler üzerine sosyal medya tepki mesajlarıyla dolup taştı. Bir kullanıcı, "Çocuk sahibi ol ama onlarla hiçbir şey yapma. Harika bir tavsiye" diye alaycı bir yorum yaparken; bir başkası, "O kadar duyarsız ki, şu an iki yatak odalı bir dairenin ne kadar pahalı olduğunun farkında değil" eleştirisinde bulundu.
Bir sosyal medya kullanıcısı; "Zengin insanların diğer insanları insan olarak görmediklerini açıkça söylemeleri her zaman büyüleyici. Böyle bir şey söyleyip de hemen herkes tarafından kendisinden nefret edilmemesi nasıl mümkün olabilir" diye yazdı.
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"ÇOCUK DOĞURMAK BİLE ÇOK MASRAFLI"
Yorum yapanlardan biri; "İnsanları zorlayan şeylerin sinemaya ve akşam yemeğine gitmek olduğunu mu düşünüyor?" diye sorarken; bir başkası; "Anne ya da çocuk için sıfır komplikasyonla hastanede doğurmanın maliyeti 13 - 18 bin dolar. Bebeğin bir hafta boyunca yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kalması gerekiyorsa bu 140 bin dolara kadar çıkabilir. Bu sadece doğum için... Onu beslemek, giydirmek, eğitmek ve eğlendirmek için değil. Bu birçok kişi için geçerli bir endişe" diye yazdı.
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"OĞLUMA ZENGİN DEMEYİN"
Tesla ve Space X'in kurucusu olan Elon Musk'ın annesi, kamuya açık bir kanaldaki yorumları nedeniyle daha önce de mercek altına alınmıştı. Geçen ay verdiği röportajda Maye Musk, oğluna "zengin" demenin "aşağılayıcı" olduğunu iddia etmiş ve ona "dünyanın dahisi" denmesini tercih ettiğini söylemişti.
Maye Musk; "Zengin ya da milyarder veya buna benzer sözcüklerden hoşlanmıyorum, çünkü bunun aşağılayıcı olduğunu düşünüyorum" demişti.
Oğlu Elon için, "Bence o dünyanın dahisi ve insanlar onu bunun için seviyor" diyen Maye Musk, "Onu yaptığı şeylerden dolayı seviyor ve ona saygı duyuyorlar. Ben de onunla çok gurur duyuyorum" ifadesini kullanmıştı.
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