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        Haberler Dünya Elon Musk: "California'da imzalanan cinsel kimlik yasası, çocuklar için tehlikeli" | Dış Haberler

        Elon Musk: "California'da imzalanan cinsel kimlik yasası, çocuklar için tehlikeli"

        Elon Musk, California Valisi Gavin Newsom'ın, eyaletteki öğretmenlerin, çocuğun izni olmadan cinsiyet bilgilerinin ebeveynleriyle paylaşmasını yasaklayan yasanın, çocuklar için tehlikeli olduğunu söyledi. Musk, Vali Newsom'ın kararının "bardağı taşıran son damla" olduğunu söyleyerek SpaceX ve X merkezlerini California'dan Texas'a taşıma kararı almıştı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 07:28 Güncelleme: 18.07.2024 - 09:24
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        Musk: Cinsel kimlik yasası çocuklar için tehlikeli
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        Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk, California Valisi Gavin Newsom'ın, eyaletteki öğretmenlerin, çocuğun izni olmadan cinsiyet bilgilerinin ebeveynleriyle paylaşmasını yasaklayan yasanın, çocuklar için tehlikeli olduğunu belirtti.

        ABD'li serbest gazeteci ve yazar Michael Shellenberger'in X'ten konuyla ilgili yaptığı analize destek veren Musk, "(Yasanın) Bunun çocuklar için ne kadar tehlikeli olduğuna dair mükemmel analiziniz için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

        Shellenberger, analizinde, California Valisi Gavin Newsom'un, "yasanın çocuk-ebeveyn ilişkisini koruduğunu ve hükümetin aile meselelerine uygunsuz şekilde müdahale etmesini" önlediğini iddia ettiğini belirterek, "Bu bir dezenformasyondur." dedi.

        Yasa ile okulların, çocukların karşı cins olduklarına ve yanlış bedende doğduklarına inanmaya başladıklarında bu durumu ebeveynlerine söylemesini engelleyeceğini kaydeden Shellenberger, "Bu tehlikeli bir durum çünkü bir sonraki adımda doktorlar bu çocuklara ergenlik engelleyici ilaçlar, karşı cins hormonları verecek ve son tedavi olan ameliyatı sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

        MUSK'TAN KOVBOY ŞAPKALI PAYLAŞIM

        Musk, SpaceX ve X'in merkezini Texas'a taşıyacağını açıklamasının ardından dün sosyal medya hesabından yapay zeka ile hazırlanmış kovboy şapkalı bir fotoğrafını "Texas" yazısıyla paylaştı.

        Musk, Vali Newsom'ın kararının "bardağı taşıran son damla" olduğunu ifade ederek, SpaceX ve X firmalarının merkezlerini California'dan Texas'a taşıyacağını açıklamıştı.

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        #Elon Musk
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