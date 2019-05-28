ELLEN DEGENERES KİMDİR?



Amerikalı oyuncu ve komedyen. Stand up kariyerine Teksas'ta, küçük bir kulüpte başladı.



Ellen isimli dizide başrolü oynadı. Emmy Ödülü almayı başardı.



1997 ile 2000 yılları arasında aktris Anne Heche ile beraber oldu. 1999'da Anne Heche ile evlenmeyi planladı ancak çiftin ayrılması ile bu evlilik planı gerçekleşemedi. 2000 yılında 3,5 yıllık ilişkisini noktalayan Ellen DeGeneres aktris ve fotoğrafçı Alexandra Hedison ile birlikte oldu.