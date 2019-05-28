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Ünlü sunucu ve komedyen Ellen Degeneres, yıllar sonra gelen bir itirafta bulundu. Degeneres, küçük yaşlarda babasının cinsel tacizine uğradığını söyledi. Başarılı sunucu, babasının kendisini elle taciz ettiğini dile getirdi.
Bir sohbet programına katılan Degeneres, annesinin “çok kötü bir adam” ile evlendiğini söylerken bu adamın kendisini elle taciz ettiğini dile getirdi. Annesi Betty DeGeneres’in meme kanseri olduğunu ve bundan sonra ismi açıklanmayan adamın kendisini elle taciz ettiğini söyledi.
DeGeneres, “Annem şehir dışındayken yanıma gelerek göğüslerimde bir nodül olmadığından emin olmak istedi ve bu yüzden beni elledi. Bunu başka zamanlarda da tekrarladı” dedi.
ELLEN DEGENERES KİMDİR?
Amerikalı oyuncu ve komedyen. Stand up kariyerine Teksas'ta, küçük bir kulüpte başladı.
Ellen isimli dizide başrolü oynadı. Emmy Ödülü almayı başardı.
1997 ile 2000 yılları arasında aktris Anne Heche ile beraber oldu. 1999'da Anne Heche ile evlenmeyi planladı ancak çiftin ayrılması ile bu evlilik planı gerçekleşemedi. 2000 yılında 3,5 yıllık ilişkisini noktalayan Ellen DeGeneres aktris ve fotoğrafçı Alexandra Hedison ile birlikte oldu.
2004 yılında da dört yıllık ilişkisini noktalayan Ellen, Portia de Rossi ile 17 Ağustos 2008 tarihinde Beverly Hills'de evlendi. DeGeneres, de Rossi ile evleneceklerinin haberini, kendisinin sunduğu televizyon programında duyurmuştu.
25 Şubat 2007'de yapılan 79. Oscar Ödül Töreni'ni sunmuştur.
Komedyen-oyuncu Ellen DeGeneres 1982 yılında ABD'nin en komik insanı seçilmiştir.
Ellen DeGeneres 2003`de The Ellen DeGeneres Show isimli talk show programını sunmaya başladı ve şov almış olduğu başarılı reytingleri ile yayın hayatına hala devam etmektedir.
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