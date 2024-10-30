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        Elinde mızrakla köprüde koştu!

        İstanbulluları şaşkına çeviren görüntüler ortaya çıktı. Cadılar Bayramı için şeytan kıyafeti giyen bir kişi, elinde mızrakla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde koşarken görüntülendi. Yakalanan şahıslar gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 20:18 Güncelleme: 31.10.2024 - 01:11
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        Elinde mızrakla köprüde koştu!
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        İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ‘kostümle' koşan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kostümle koşan şahıs ilgili çalışma başlattı. Koşan kişinin E.C.E. isimli şahıs olduğu ve onu oraya götüren kişinin ise S.K. isimli şahıs olduğu belirlendi. Yakalanan şahıslar gözaltına alındı.

        PARA CEZASI VERİLDİ

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Yapılan incelemelerde, 30 Ekim 2024 tarihinde 15 Temmuz Köprüsünde kostümlü vaziyette koşarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahsın E.C.E. isimli şahıs olduğu belirlenmiş, şüpheli şahsın köprü üzerine ulaşımını sağlayan şahsın ise S.K. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca S.K. isimli şahsın, kostümlü vaziyette köprü üzerinde yaya olarak koşan E.C.E.'yi video kaydına aldığı sırada trafik akışını tehlikeye düşürdüğü belirlenmiş, şahıslar aynı gün görevlilerce yakalanmıştır. Şüpheli şahıslardan S.K. isimli şahsa 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun, 47/1-D (Yönetmelikte belirtilen kurallara uymamak) maddesinden, 59 (Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek) maddelerinden olmak üzere toplamda bin 380 TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.

        Açıklamanın devamında, “Şahıslardan E.C.E. isimli şahsa ise 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun, 68/1-A-2 ( Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı veya bulunmadığı hallerde, yayaların taşıt yolunun kenara yakın olan kısmı dışında yürümeleri) maddesinden 690 TL idari para cezası uygulanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şahıslar hakkında TCK 179/2 (Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak) maddesinden adli işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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