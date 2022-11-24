Dağdeviren'den metaverse gösterisi

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Elif Dağdeviren, İstanbul Komedi Festivali'nde 'Metavers, sen mi büyüksün biz mi?' adlı gösterisini sundu. BKM Mutfak Uniq’teki gösteride seyirciler; merak ettiren, sorduran, cevap bulduran ve de çokça güldüren bu etkinliğin interaktif olarak da bir parçası oldu.

Elif Dağdeviren gösteride; internetin ilk kullanımını, Metaverse, NFT, Kripto dünyasını, Metaverse’de 100 yıl sonrasının haber başlıklarını, Türklerin metaversede davalık durumlarını, en çok nasıl kullandığını ve daha bir çok konu içeriğini, görsel çalışmalarla birlikte esprili bir dil ile anlattı.

Etkinliğe katılanlar arasında katılan Begüm Kütük, Erdil Yaşaroğlu, Deniz-Lütfi Arıboğan, Ruken Mızraklı, Rima Kolbaşı ve Zeynep Özçoban gibi isimler vardı.

"HEPSİNİ AYNI ANDA YAŞADIK" Gecenin sonunda katılan konukların hepsinin ortak yorumu ise, "Geçmişten günümüze internetin hepimizin hayatında komik anılara yol açtığı gelişmeler oldu. Bu gece bu etkinlikte hem görsel olarak hem de işitsel olarak o zamanlara gittik. Düşündürürken eğlendiren, eğlendirirken bütün bu icatları hayatlarımıza entegre etmemiz hem zordu hem de komikti. Bu gece hepsini aynı anda yaşadık. Metaverse, NFT, Kripto konuları bu kadar kafa karıştırıcı ve korkutucu olmuşken bu şekilde komedi ile gösteride birleşmesi farklı özel bir proje olmuş. Nereden nereye. Gerçekten keyif aldık" oldu. TÜRSAK'IN BAŞKANI ELİF DAĞDEVİREN