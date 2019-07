Olayın Türkiye'de duyulması sonucu Aksu'nun Instagram'daki takipçi sayısı 4'e katlandı. Bunların büyük çoğunluğu da tabi ki Türk hayranları. Aksu sosyal medya üzerinden kendisine gelen esprili yorumlara da kayıtsız kalmıyor ve cevap veriyor.





Sakarya'nın merkez ilçesi Adapazarı'ndan Viyana’ya göç eden bir ailenin kızı olan Elif Aksu hayatını yurt dışında sürdürse de Türkiye'yi unutmuyor.



Aksu, modellik serüvenine çıkarken Adriana Lima'dan etkinlendiğini belirtiyor.





Ünlü model bayramda kuzenleriyle buluşmak için Sakarya’ya geliyor, fırsat buldukça da Galatasaray maçları için soluğu Seyrantepe'de alıyor. Bayramları kutluyor, Türkiye'de yaşanan pek çok olaya da sessiz kalmıyor.





Ünlü modelin şöhretinin artmasındaki önemli noktalarından biri de 2013 yılında İngiliz müzik grubu The Wanted'ın We Own The Night isimli şarkısının klibinde boy göstermesiydi. Klipte cesur sahneleri olan Aksu, şöhret basamaklarını daha hızlı çıkmaya başlamıştı.