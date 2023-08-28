MasterChef'te bu akşam elenen isim Eray kimdir? İşte MasterChef All Star Eray Aksungur hayatı
MasterChef All Star yarışmasında bu haftanın elenen ismi Eray odu. Yarışmanın sevilen isimlerinden biri olan Eray Aksungur, elenerek hayallerine veda etti. Gecenin sonunda ise MasterChef Eray'ın hayatı merak edildi. Peki, elenen isim MasterChef Eray kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte MasterChef All Star Eray Aksungur hayatı...
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MasterChef All Star'a bu hafta elenen yarışmacı ERAY oldu. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından elenen yarışmacı hayallerine veda etti. Şef tabağını en başarısız yapan yarışmacı, MasterChef All Star'a veda eden yedinci isim olurken MasterChef Eray'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, elenen isim MasterChef Eray kimdir? İşte MasterChef Eray biyografisi...
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ERAY AKSUNGUR KİMDİR?
Bolu doğumlu ve 25 yaşında olan Eray Aksungur, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü'nü başarıyla tamamlamıştır. Aksungur, İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık deneyimi yaşamış ve son olarak Bolu'daki bir otelde çalışmaya başlamıştır.
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MasterChef yarışmasında başarılı bir performans sergileyen Eray Aksungur, final turunu tamamlayarak ilk 16 yarışmacı arasına girmeyi başarmıştır. Ayrıca, Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akademisi yarışmasına da katıldı.
Yarışmadan sonra farklı sektörlere adım atan Eray Aksungur, kendi markasını oluşturarak bir çikolata firması kurdu. İleri düzeyde aşçılık becerilerine sahip olan Aksungur, lezzetli tarifleri ve yaratıcılığıyla dikkat çeken isimler arasında yerini alıyor.
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MASTERCHEF ALL STAR'A VEDA ETTİ!
MasterChef Eray Aksungur, genç yaşına rağmen kendine özgü tarifler ve mutfak deneyimleriyle izleyicileri etkilemeye devam ediyor.
Yarışmada gösterdiği performans ve sonrasında elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Eray Aksungur, MasterChef sahnesindeki yolculuğunda izleyicileri şaşırtmaya ve lezzet dolu anlar yaşattı.
MasterChef All Star'a katılan isimlerden olan Eray, bu akşam elenen isim oldu. Stüdyoda duygusal anlar yaşanırken yarışmacı bu sezona ağlayarak veda etti. Yarışma sırasında dedesini kaybeden yarışmacı göz yaşlarını tutamadı.