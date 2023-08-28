MASTERCHEF ALL STAR'A VEDA ETTİ!

MasterChef Eray Aksungur, genç yaşına rağmen kendine özgü tarifler ve mutfak deneyimleriyle izleyicileri etkilemeye devam ediyor.

Yarışmada gösterdiği performans ve sonrasında elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Eray Aksungur, MasterChef sahnesindeki yolculuğunda izleyicileri şaşırtmaya ve lezzet dolu anlar yaşattı.

MasterChef All Star'a katılan isimlerden olan Eray, bu akşam elenen isim oldu. Stüdyoda duygusal anlar yaşanırken yarışmacı bu sezona ağlayarak veda etti. Yarışma sırasında dedesini kaybeden yarışmacı göz yaşlarını tutamadı.