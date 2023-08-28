MASTERCHEF ALL STAR'A HANGİ YARIŞMACI VEDA ETTİ?

MasterChef All Star'da pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jürilik yaptığı sevilen yemek yarışmasında ilk etapta kızılcık verilen yarışmacılardan yaratıcılık tabağı yapmaları istendi.

Dilara, Ayaz, Barış ve Eray ilk etabı geçemeyen isimler oldu. Bu dört isimden en iyi tabağı yapan 3 kişi yarışmaya devam etti. Son yarışmacı ise bu haftanın elenen ismi oldu.

Bu akşam oynanan oyun sonrasında yarışmaya veda eden yarışmacı açıklandı. İkinci turda şef tabağı yapan yarışmacılardan en başarısız tabak yapan yarışmaya veda etti.