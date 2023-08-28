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        Haberler Televizyon SÜPRİZ ELEME! MasterChef kim elendi? 27 Ağustos MasterChef hangi yarışmacı elendi, kim gitti? MasterChef All Star yarışmasına veda eden isim açıklandı

        MasterChef'e veda eden isim kim oldu, dün gece hangi yarışmacı elendi?

        MasterChef All Star yarışmasında eleme heyecanı sona erdi. Hafta boyunca eleme potasına giren tüm yarışmacılar dün akşam yarışmada kalmak için kıyasıya rekabet ettiler. Geçtiğimiz hafta MasterChef'e veda eden isim Rıfat olmuştu. Bu haftanın eleme adayı ise şeflerin oylarıyla gecenin sonunda belli oldu. Peki, MasterChef'te kim elendi, kim gitti? İşte, 27 Ağustos 2023 Pazar günü MasterChef All Star'a veda eden isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 19:19 Güncelleme: 28.08.2023 - 19:19
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        • 1

          MasterChef'te rekabet ve heyecan hız kesmeden devam ederken bu hafta kimin elendiği merak konusu oldu. Hafta boyu kıyasıya geçen mücadelenin sonunda haftanın son gününde MasterChef'te elenen yarışmacı belli oldu. İşte 27 Ağustos 2023 Pazar MasterChef elenen yarışmacı ile ilgili ayrıntılar...

        • 2

          HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Bu haftanın eleme adayları Batuhan, Barış, Eray, Dilara, Ayaz, Gamze ve Tolga seçilmişti.

        • 3

          MASTERCHEF ALL STAR'A HANGİ YARIŞMACI VEDA ETTİ?

          MasterChef All Star'da pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jürilik yaptığı sevilen yemek yarışmasında ilk etapta kızılcık verilen yarışmacılardan yaratıcılık tabağı yapmaları istendi.

          Dilara, Ayaz, Barış ve Eray ilk etabı geçemeyen isimler oldu. Bu dört isimden en iyi tabağı yapan 3 kişi yarışmaya devam etti. Son yarışmacı ise bu haftanın elenen ismi oldu.

          Bu akşam oynanan oyun sonrasında yarışmaya veda eden yarışmacı açıklandı. İkinci turda şef tabağı yapan yarışmacılardan en başarısız tabak yapan yarışmaya veda etti.

        • 4

          27 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM ELENDİ?

          MasterChef All Star'a bu hafta veda eden yarışmacı ERAY oldu. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından elenen yarışmacı hayallerine veda etti. Şef tabağını en başarısız yapan yarışmacı, MasterChef All Star'a veda eden yedinci isim oldu.

        • 5

          Bu haftanın elenen yarışmacısı ERAY MasterChef hayallerine gözyaşlarıyla vada etti.

          MASTERCHEF ERAY BİYOGRAFİSİ İÇİN TIKLAYIN

        • 6

          25 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

          100 bin TL'lik ödül oyununun kazanı Tanya oldu.

        • 7

          25 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

          MasterChef'te bu haftanın eleme potasına giden son yarışmacısı Batuhan olmuştu.

        • 8

          24 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Esra olmuştu.

        • 9

          24 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Gecenin eleme adayları Barış ve Eray olmuştu.

        • 10

          23 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Gecenin eleme adayları Dilara ve Ayaz oldu.

        • 11

          23 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Alican oldu.

        • 12

          22 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Gecenin eleme adayları Tolga ve Gamze oldu.

        • 13

          22 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Dilara oldu.

        • 14

          MASTERCHEF'TE HAFTANIN KAPTANLARI KİM OLDU?

          Bu hafta başında yapılan kaptanlık oyununda Sergen Özen ve Tahsin takım kaptanları olmuştu.

        • 15

          MASTERCHEF ALL STAR MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

          Tahsin (kaptan), Ayaz, Hasan, Tolga, Azize, Barbaros, Dilara, Çağatay, Gamze, Alican.

        • 16

          MASTERCHEF ALL STAR KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

          Sergen (kaptan), Suna, Barış, Kıvanç, Eda, Tanya, Eray, Sefa, Batuhan, Esra

        MasterChef elenen isim Eray kimdir?
        MasterChef elenen isim Eray kimdir?
        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay

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