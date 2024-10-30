MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. Düello şeklinde oynanan dokunulmazlık oyununda konsept çorbalar oldu. MasterChef'te en başarılı tabağı yapan takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Takım oyununu kaybeden ekip ise bireysel dokunulmazlık oyununu ardından haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayını belirledi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 30 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...