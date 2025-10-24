Elektronik Yabancı Dil Sınavı yarın yapılacak

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, yarın saat 13.45'te başlayacak e-YDS 2025/11, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da 46 e-Sınav Salonu'nda Farsça ve İngilizce olarak yapılacak.

Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adaylara 80 sorudan oluşan test için 180 dakika süre verilecek, ek süre hakkı bulunan engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

İngilizce'de 4 bin 767, Farsça'da 383 aday olmak üzere toplam 5 bin 150 adayın katılacağı sınavın sonuçları, sınav günü paylaşılacak.

Sınavda, emniyet görevlileri dahil 306 kişi görev alacak.