Elçin Sangu: Terapistim de aynı şeyleri söyledi
Uzun süredir ekranlarda yer almayan Elçin Sangu, yaz aylarını evinde geçirdiğini söyledi. "Yaz, resim yaparak ve ev hayatıyla geçiyor" diyen oyuncu; "Özlemiştim o sakinliği. Terapistime de danıştım o da aynı şeyleri tavsiye etti" ifadelerini kullandı
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Elçin Sangu, Karsu Dönmez'in Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu konserine gitti.
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"İLK KEZ DİNLEYECEĞİM"
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Elçin Sangu; "Ben, daha önce Karsu'yu hiç dinlemedim ilk kez dinleyeceğim her dinleyen övüyor. Ben de merak ediyorum" dedi.
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"YAZ RESİM YAPARAK EV HAYATIYLA GEÇİYOR"
Ardından yaz aylarını evinde geçirdiğini söyleyen Elçin Sangu, bu konuda şunları söyledi; "Pek tatil yapmadım. Yaz, resim yaparak ve ev hayatıyla geçiyor. Sakinlikten zevk alıyorum, 39 yaşına geldim 40'a 'Merhaba' diyeceğiz. Özlemiştim o sakinliği 'Ne gerek var strese' dedim. Terapistime de danıştım o da aynı şeyleri tavsiye edince tatilim ev hayatıyla geçiyor."
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