Oyuncu, Hazal Kaya'nın "Dizi sektöründe kilolu diye kadınlara başrol verilmiyor" sözleri hakkında da konuşarak, şu ifadeleri kullandı:

Toplum dayatması her şeyde yok mu? Yeterince beğenilmeyen biriyse hemen güzelliğinden çirkinliğinden dem vuruluyor. Keşke olmasa...

Bazen toplum bazen de yapımcının baskısıyla çirkin olduğuna inandırılmaya çalışılıyor. Psikolojisi bozulan oyuncu da yüzüne bir şey yaptırıyor. Sonra da 'Estetikten geçilmiyor' diyorlar.

Herkes güzel olmak, yakışıklı olmak zorunda değil. İşini, mesleğini iyi yapsın yeter. Bana da başta hep kötü karakter geliyordu. 'Kızıldan masum çıkmaz' diye bir algı vardı. Neye ön yargı varsa onu kırmak için uğraşıyorum. Elimizden geldiğince de farklı roller olsun istiyorum.