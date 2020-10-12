Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Elçin Sangu, geçtiğimiz gün sevgilisi Yunus Özdiken ile bir AVM'de görüntülendi.
Sangu, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, kendisinin alışveriş konusunda kötü olduğunu söyledi.
"DELİLER GİBİ ALIŞVERİŞ YAPMAK BANA GÖRE DEĞİL"
35 yaşındaki oyuncu, "Aşırı alışveriş seven biri değilim. Deliler gibi alışveriş yapmak hiç bana göre değil. Bizim ilişkimizde tam tersi" dedi.
Elçin Sangu, başrolünde yer aldığı bir dizinin 6. bölümde final vermesiyle ilgili konuşarak, "Reyting kurbanı' demeyelim de, başka sebepleri var, konuşmak istemiyorum. Oyuncular ve yapımla alakalı bir şey değil" şeklinde konuştu.
Sangu, "İç dinamiklerle alakalı. Bu kadar zor zamanlarda insanların özveriyle, canı pahasına çalıştığı işlerde 6 bölüm hakkı değil. Söylenecek çok bir şey de yok. 6 bölümde bir işin kendini anlatabilmesi mümkün değil. Dolayısıyla orada başka faktörler giriyor" diyerek sitem etti.
Oyuncu, Hazal Kaya'nın "Dizi sektöründe kilolu diye kadınlara başrol verilmiyor" sözleri hakkında da konuşarak, şu ifadeleri kullandı:
Toplum dayatması her şeyde yok mu? Yeterince beğenilmeyen biriyse hemen güzelliğinden çirkinliğinden dem vuruluyor. Keşke olmasa...
Bazen toplum bazen de yapımcının baskısıyla çirkin olduğuna inandırılmaya çalışılıyor. Psikolojisi bozulan oyuncu da yüzüne bir şey yaptırıyor. Sonra da 'Estetikten geçilmiyor' diyorlar.
Herkes güzel olmak, yakışıklı olmak zorunda değil. İşini, mesleğini iyi yapsın yeter. Bana da başta hep kötü karakter geliyordu. 'Kızıldan masum çıkmaz' diye bir algı vardı. Neye ön yargı varsa onu kırmak için uğraşıyorum. Elimizden geldiğince de farklı roller olsun istiyorum.
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