Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

Elazığ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan 2 kişi üst aramasında 2 kilo 30 gram esrarla yakalandı. Yürütülen soruşturma sonucu uyuşturucuyla bağlantılı bir zanlı daha gözaltına alındı.

Öte yandan kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.

Ayrıca son bir haftadaki çalışmalarda uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Aramalarda 205 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 303 sentetik hap ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.