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        Haberler Gündem Güncel Elazığ'da "Şehir Lokantası" açılacak | Son dakika haberleri

        Elazığ Belediyesi'nin "Şehir Lokantası"nda geri sayım

        Elazığ Belediyesi, sağlıklı ve ekonomik bir menü ile hizmet vermesi amacıyla hayata geçirdiği "Şehir Lokantası"nı yakında hizmete açmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 14:14 Güncelleme: 19.10.2024 - 14:27
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        Elazığ'da "Şehir Lokantası" açılacak
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        Elazığ Belediyesi, Et ve Süt Kurumu ürünlerinin daha uygun fiyatlarla vatandaşlara ulaştırıldığı Et Satış Mağazası'nın ardından şimdi de "Şehir Lokantası"nı hayata geçiriyor.

        Tüm hazırlıkların tamamlandığı Elazığ Belediyesi Şehir Lokantası'nın, kısa bir süre içerisinde açılışının yapılarak vatandaşların hizmet vermeye başlayacak.

        Sanatsal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılacak olan Şehir Lokantası, toplam 300 metrekare alan üzerinde oluşturuldu.

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        Tekli, çift kişilik ve dört kişilik masalardan oluşan Şehir Lokantası, ızgara, sulu yemek, çorba, salata ve meyveden oluşacak zengin menüsü ile de vatandaşlara hizmet sağlayacak.

        Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Et Satış Mağazası ve Şehir Lokantası'nın ardından vatandaşların ekmeğe daha ekonomik ve sağlıklı bir şekilde erişilebilmesini sağlayacak Halk Ekmek Üretim Tesisi'ni şehre kazandırmaya hazırlanıyor.

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        #yerel haberler
        #Elazığ Haberleri
        #şehir lokantası
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