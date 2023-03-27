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Elazığ'da etkili sağanak, su baskınlarına yol açtı

Elazığ genelinde etkili olan sağanak yağış, Akçakiraz beldesinde su baskınlarına yol açtı

Giriş: 27.03.2023 - 05:01 | Güncelleme: ABONE OL
Elazığ'da etkili sağanak, su baskınlarına yol açtı
Elazığ'da sağanak, su baskınlarına neden oldu
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AA

Elazığ'da kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle Akçakiraz beldesinde bazı mahallelerde su baskınları yaşandı.

Kentte iki gündür aralıksız devam eden sağanağın neden olduğu su baskınları ve taşkınlar sonucu beldedeki 10 mahallede ekili tarım arazileri, çiftlikler, ahırlar sular altında kalırken, bazı evler ile bir okulu su bastı. Belde belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı mahallelerde çalışma yürüttü.

AA'nın haberine göre Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, yaptığı açıklamada, aralıksız devam eden sağanağın beldedeki 10 mahallede olumsuzluklara neden olduğunu belirtti.

Yaşanan su baskınları nedeniyle ekiplerinin sahada yoğun çalışma yürüttüğünü ifade eden Kaya, "Yağıştan dolayı maalesef tarım arazilerimiz sular altında kaldı. Besi ahırları, silajlar, gübreler, yemler zarar gördü. Vatandaşımızın ciddi mağduriyeti var. Ayrıca Yenice İlkokulumuzu su bastı." dedi.

Su baskınlarının yaşandığı evlerde motopomp ve vidanjörlerle su tahliyesi gerçekleştirdiklerini anlatan Kaya, "Başta Valiliğimiz olmak üzere İl Özel İdaresi, AFAD ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzden yardım talebinde bulunduk. Sağanağın zarara neden olduğu mahallelerimizde zarar tespit çalışması yapılacak. Ayrıca alınması gereken önlemleri alacağız, su baskınlarına karşı müdahalelerimiz devam edecek. Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi noktasında ilgili kurumlarla beraber çalışma yürüteceğiz." diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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