El Salvador'da Bitcoin bağışı yapanlara vatandaşlık verilecek

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El Salvador Kongresi'nde hızlandırılmış vatandaşlık veren göç yasası onaylandı, buna göre hükümete Bitcoin ile bağış yapan kişiler El Salvador vatandaşı olabilecek.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin desteklediği uygulamanın önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi bekleniyor. 4 Şubat'ta yapılacak seçimlerde yeniden aday olacak Bukele için bu reform oldukça önemli.

Yasada herhangi bir asgari bağış şartı belirtilmedi.

Bitcoin, El Salvador'da 2021 yılında ulusal para birimi haline geldi. Uygulama yavaş ve sınırlı olsa da ülkede o günden bu yana Bitcoin yatırımlarına devam ettiği biliniyor.

Bukele'nin nakit sıkıntısı çeken hükümeti, yeni bir finansman programı için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile bir anlaşma yapmaya çalışıyor.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.