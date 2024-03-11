El Kaide'nin Yemen lideri "bilinmeyen bir nedenden" öldü

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Terör örgütü El Kaide'nin Yemen lideri Halid Batarfi'nin öldüğü bildirildi. Örgüt tarafından dün yapılan açıklamada Batarfi'nin "bilinmeyen bir nedenden" hayatını kaybettiği duyuruldu.

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Yayımlanan videoda cenaze töreninde Batarfi'nin, El Kaide bayrağından bir kefene sarıldığı görüldü. Ölüm nedenine ilişkin bir detay paylaşılmazken, 40 yaşlarda olduğu düşünülen Batarfi'nin yüzünde travma izine rastlanmadı.

Arab News'in aktardığına göre videoda konuşan El Kaide militanları, "Allah, Batarfi sabırla mükafatını ararken ve onun uğruna cihat ederken canını aldı" dedi.

Arap Yarımadası el-Kaidesi olarak da bilinen örgütün liderliğine ise Saad bin Atıf el-Evlaki'nin getirildiği duyuruldu. Washington, "ABD ve müttefiklerine saldırı çağrısı yapan" Evlaki'nin başına 6 milyon dolar ödül koyduğunu açıklamıştı.

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Yemen El Kaidesi, El Kaide'nin kurucusu Usame bin Ladin'in öldürülmesinin ardından örgütün en tehlikeli kolu olarak görülüyor. ABD yönetimi de Batarfi'nin başına 5 milyon dolar ödül koymuştu.

Örgüt, 2009'da ABD'deki bir yolcu uçağına bomba koyma girişimiyle biliniyor. Arap Yarımadası el-Kaidesi, 2015'te Fransa'nın başkenti Paris'te Charlie Hebdo dergisine düzenlenen saldırıyı da üstlenmişti.

BATARFİ, 2020'DE LİDERLİĞİ DEVRALMIŞTI

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da doğan Batarfi, 1999'da Afganistan'a geçerek Taliban'ın yanında ABD'ye karşı savaşmıştı. Washington'a göre Batarfi, 2010'da Yemen El Kaidesi'ne katıldı. Batarfi, Kasım er-Rimi'nin Ocak 2020'de ABD'nin insansız hava aracı saldırısıyla öldürülmesinin ardından örgütün liderliğine geçti.

Batarfi'nin 4 sene önce yakalandığı öne sürülmüş ancak bu iddialar daha sonra yalanlanmıştı. Batarfi, 2021'deki ABD Kongresi baskınını "buzdağının görünen kısmı" diye nitelemişti.

*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.