EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS tercih tarihleri belli mi?

EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

Tercih kılavuzunda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacak.

Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.

EKPSS TABAN (ATAMA) PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor. Aşağıdaki linklere tıklayarak son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz.

ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLARI

ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI

LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI