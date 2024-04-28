Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen EKPSS 28 Nisan Pazar günü gerçekleştiriliyor. Adaylar, iki yılda bir yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı için ter döküyor. Peki, EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 EKPSS sonuç tarihi haberimizin devamında...