EKPSS ne zaman? 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tarihi
ÖSYM tarafından her iki yılda bir düzenlenen EKPSS bu sene gerçekleştirilecek. Yurt genelinde sınava hazırlanan adaylar "2024 EKPSS ne zaman, hangi gün?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, ÖSYM sınav takvimine göre 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihi...
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EKPSS tarihi araştırması Nisan ayının sonuna yaklaşılmasıyla sıklaştı. 2024 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınav takviminde belirlenen tarihte uygulanacak EKPSS için son hazırlıklar başladı. Peki, 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...
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2024 EKPSS NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında EKPSS sınav tarihi belli oldu.
Buna göre; EKPSS sınavı 28 Nisan 2024 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda tamamlanacak.
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EKPSS KAÇ DAKİKA VE KAÇ SORU VAR?
Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacak. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacak.
Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uygulamaları ile gerçekleştirilecek.
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EKPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI
28 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (2024-EKPSS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
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Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni 15 Nisan 2024 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
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