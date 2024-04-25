Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem EKPSS ne zaman? 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tarihi hangi gün?

        EKPSS ne zaman? 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tarihi

        ÖSYM tarafından her iki yılda bir düzenlenen EKPSS bu sene gerçekleştirilecek. Yurt genelinde sınava hazırlanan adaylar "2024 EKPSS ne zaman, hangi gün?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, ÖSYM sınav takvimine göre 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 10:10 Güncelleme: 25.04.2024 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          EKPSS tarihi araştırması Nisan ayının sonuna yaklaşılmasıyla sıklaştı. 2024 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınav takviminde belirlenen tarihte uygulanacak EKPSS için son hazırlıklar başladı. Peki, 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...

        • 2

          2024 EKPSS NE ZAMAN?

          ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında EKPSS sınav tarihi belli oldu.

          Buna göre; EKPSS sınavı 28 Nisan 2024 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda tamamlanacak.

        • 3

          EKPSS KAÇ DAKİKA VE KAÇ SORU VAR?

          Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacak. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacak.

          Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uygulamaları ile gerçekleştirilecek.

        • 4

          EKPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

          28 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (2024-EKPSS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

        • 5

          Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni 15 Nisan 2024 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

          EKPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
        "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
        AB, Türk dönerini tescile hazırlanıyor
        AB, Türk dönerini tescile hazırlanıyor
        Bahşiş personelin hakkı
        Bahşiş personelin hakkı
        Öğretmen ile öğrencisinin 'oğlak' diyaloğu gülümsetti
        Öğretmen ile öğrencisinin 'oğlak' diyaloğu gülümsetti
        Ahmet 5 yaşındaydı... Evden çıktı... Büyük acı!
        Ahmet 5 yaşındaydı... Evden çıktı... Büyük acı!
        Son fotoğraf muamması
        Son fotoğraf muamması
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        Yağmur ve çöl tozu alarmı!
        Yağmur ve çöl tozu alarmı!
        İspanya Başbakanı Sanchez'den istifa sinyali
        İspanya Başbakanı Sanchez'den istifa sinyali
        Dövülerek öldürülmüştü! Cezaya tepki: Bu kadar ucuz olamaz
        Dövülerek öldürülmüştü! Cezaya tepki: Bu kadar ucuz olamaz
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türkiye'nin devleri ne durumda?
        Türkiye'nin devleri ne durumda?
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Bad-ı Saba Konutları davasında hapis talebi
        Bad-ı Saba Konutları davasında hapis talebi
        Fenerbahçe Beko'dan müthiş başlangıç!
        Fenerbahçe Beko'dan müthiş başlangıç!
        Yeterli imzalarda sona gelindi!
        Yeterli imzalarda sona gelindi!
        Habertürk Anasayfa