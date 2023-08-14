Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Ekolojik köprüler doğal yaşamın umudu

        Ekolojik köprüler doğal yaşamın umudu

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Karayolu ve demiryolu olmak üzere toplam 8 adet 'ekolojik köprü' inşa ettik. 4 ekolojik köprümüzün yapım çalışmaları da devam ediyor. Yeşil koridorlar, ekolojik köprülerde canlı hayatına can katıyor, yaban hayatına nefes aldırıyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğal yaşamın umudu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, hem yaban hayvanlarını korumak hem de yaban hayatı kaynaklı trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla otoyollara ekolojik köprüler inşa edildi.

        YABAN HAYVANLARI İÇİN GÜVENLİ GEÇİŞ

        Yollarda ekolojik alt ve üst geçitler yapılarak yaban hayvanlarının yolun bir tarafından diğerine rahatlıkla hareket etmeleri sağlanıyor. Aynı zamanda biyolojik çeşitliliğe katkıda bulunuluyor.

        BAKAN URALOĞLU: EMİSYON AZALTIMINA KATKI DA SAĞLAMAKTADIR

        REKLAM

        Yaban hayatının korunması ve ekolojik dengenin sağlanması amacıyla özellikle yaban hayvanlarının güvenli geçişlerini sağlamak üzere ekolojik geçiş yapılarının tasarlandığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Ekolojik köprüler, yaban hayvanlarının güvenli geçişini sağlayarak biyolojik çeşitliliği koruma konusunda büyük bir önem taşımaktadır. Ayrıca, bu projelerin çevre dostu yaklaşımla yeşil alanların tahribatının önüne geçilmekte ve trafik akışının düzenlenmesiyle emisyon azaltımına katkı da sağlamaktadır. Otoyolu projelerinde yapım çalışmaları başlamadan çevreye uyumlu bir şekilde tasarlanarak, ekolojik alt ve üst geçitler projelendiriliyor. Bu sayede yaban hayvanlarının geçişleri ve habitat koridorları da korunmuş oluyor” diye konuştu.

        8 ADET İNŞA EDİLDİ

        Bakan Uraloğlu, bugüne kadar karayolu ve demiryolu olmak üzere toplamda 8 adet ekolojik köprü inşa ettiklerini ifade ederek, “Kuzey Marmara Otoyolu’nda 1, İstanbul-İzmir Otoyolu’nda 2, Malkara-Çanakkale Otoyolu’nda 1, Tarsus-Pozantı Otoyolu’nda 1 ve İzmir-Çeşme Otoyolu’nda 2 adet, Ankara-Eskişehir Hızlı Tren Hattı üzerinde ise bir adet ekolojik köprü bulunuyor” dedi.

        SAYILARI ARTIYOR

        Ekolojik köprü sayılarının giderek arttığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Bu köprüler Kanada, ABD, Almanya, Singapur ve Avustralya gibi ülkelerde de oldukça yaygın. Bizim amacımız da bu dünyayı birlikte paylaştığımız yaban hayvanlarının yaşamını koruyup, kollamak. Şu anda İzmir-Çeşme otoyolu üzerinde bir adet ve Halkalı-Eskişehir Hızlı Tren Projesi kapsamında ise 3 adet ekolojik köprü yapımı devam ediyor. Aydın-Denizli otoyolu üzerinde de yapımı planlanan köprü var. Ayrıca, Tarsus-Pozantı otoyolu projesinde, Türkiye'de ilk yaban hayatı köprüsü olan 'orman ekosistem köprüsü' inşa edildi” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ekolojik köprü
        #Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yabancı uyruklu sahte doktorlara kelepçe!
        Yabancı uyruklu sahte doktorlara kelepçe!
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Fenerbahçe'nin en pahalı transferi
        Fenerbahçe'nin en pahalı transferi
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Silodaki patlamada can kaybı arttı!
        Silodaki patlamada can kaybı arttı!
        Sahnede sıra kavgası
        Sahnede sıra kavgası
        Elon Musk: Zuckerberg bir tavuk
        Elon Musk: Zuckerberg bir tavuk
        Taksiler yeni ücret tarifesine geçti!
        Taksiler yeni ücret tarifesine geçti!
        "Zamana ihtiyacı var"
        "Zamana ihtiyacı var"
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        'Çok ağır konuşurum'
        'Çok ağır konuşurum'
        Evdeki hesap, Fransa'ya uymadı!
        Evdeki hesap, Fransa'ya uymadı!
        Otomobilde 'ithal' büyüme
        Otomobilde 'ithal' büyüme
        Jetsurf hüneri
        Jetsurf hüneri
        Habertürk Anasayfa