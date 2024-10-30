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        Haberler Bilgi Yaşam Ekim enflasyon oranı verileri ne zaman açıklanacak? TÜİK 2024 Ekim ayı enflasyon beklenti anketi sonuçları

        Ekim enflasyon oranı verileri ne zaman açıklanacak? TÜİK 2024 Ekim ayı enflasyon beklenti anketi sonuçları

        TÜİK tarafından enflasyon rakamları açıklanıyor. Ekim ayı enflasyon oranlarının açıklanmasına günler kaldı. Gözler TÜİK'e çevrilmişken, Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı. Aylık enflasyonun açıklanmasıyla beraber, Kasım kira artış oranı da belli olacak. Peki Ekim enflasyon oranı verileri açıklandı mı? ne zaman açıklanacak? TÜİK 2024 Ekim ayı enflasyon beklenti anketi sonuçları nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 09:26 Güncelleme: 30.10.2024 - 09:26
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        • 1

          Milyonların gözü kulağı Ekim ayı enflasyon oranı verilerine çevrildi. TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı. Peki, TÜİK 2024 Ekim ayı enflasyon oranı verileri ne zaman açıklanacak? İşte ağustos ayı enflasyon oranı hakkında merak edilen detaylar

        • 2

          2024 EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon oranı her ayın 3'üncü gününde ilan ediliyor. Ancak resmi tatil ya da hafta sonuna denk gelmesi halinde ilk hafta içine erteleniyor. 3 Kasım'ın hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle ekim ayı enflasyon verilerinin 4 Kasım Pazartesi günü saat 10.00'da açıklaması bekleniyor.

          EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ TAHMİNİ ANKETİ

          TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı. Buna göre, geçen ay yüzde 2,24 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,39'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,14'ten yüzde 44,11'e çıktı.

          TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 27,49'dan yüzde 27,44'e, 24 ay sonrası için yüzde 18,38'dan yüzde 18,08'e geriledi.

        • 3

          24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

          2024 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 25,03 olasılıkla yüzde 13,00 - 16,99 aralığında, yüzde 52,93 olasılıkla yüzde 17,00 - 20,99 aralığında, yüzde 10,17 olasılıkla ise yüzde 21,00 - 24,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 20,69‘unun beklentilerinin yüzde 13,00 - 16,99 aralığında, yüzde 56,90‘ının beklentilerinin yüzde 17,00 – 20,99 aralığında, yüzde 10,34‘ünün beklentilerinin yüzde 21,00 - 24,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        • 4

          12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

          2024 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 36,19 olasılıkla yüzde 22,00 - 25,99 aralığında, yüzde 43,41 olasılıkla yüzde 26,00 - 29,99 aralığında, yüzde 11,35 olasılıkla ise yüzde 30,00 - 33,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        • 5

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 25,37’sinin beklentilerinin yüzde 22,00 - 25,99 aralığında, yüzde 49,25’inin beklentilerinin yüzde 26,00 – 29,99 aralığında, yüzde 16,42’sinin beklentilerinin yüzde 30,00 - 33,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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