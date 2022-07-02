Ekaterina Guliyev'den altın madalya!

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda kadınlar 800 metre finali yapıldı.

Milli atlet Ekaterina Guliyev, 2.01.08'lik derecesiyle birinci olarak altın madalyaya ulaştı.

Yarışta bir diğer milli atlet Tuğba Toptaş ise 2.05.33'lük zamanıyla 8. oldu.