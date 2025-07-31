Eski tip ehliyetleri yenilemek için verilen sürenin sonuna gelindi. 1 Ocak 2016 yılından önce verilen sürücü belgelerin değişmesi için başlatılan süreçte, yaklaşık 3 milyon kişi ehliyetlerini yeniledi. Belgesini yenilemeyen 2 milyonu aşkın kişinin ise 1 Ağustos itibarıyla ehliyetleri geçersiz sayılacak. Peki, ehliyet yenileme nasıl yapılır, ehliyet yenilenmezse ne olur? İşte, ehliyet değiştirmede kritik son gün ve bilinmesi gereken diğer detaylar...