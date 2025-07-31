Ehliyet yenileme için bugün son gün! Ağustos ayında ehliyet yenileme ücreti 15 TL'den 7 bin 438 TL'ye çıkacak!
Ehliyet yenileme için verilen son tarih 31 Temmuz 2025 Perşembe bugün itibarıyla bitiyor. Daha önce vatandaşların mağduriyet yaşamaması için üç kez uzatılan sürecin tamamlanmasının ardından, yenileme ücreti 15 TL'den, 7 bin 438 TL'ye çıkacak. Ehliyetini hâlâ yenilememiş sürücülerin bugün mesai saatleri içerisinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüklerinde işlemleri tamamlaması gerekiyor. Peki, ehliyet yenileme için nereye başvurulur, hangi belgeler gerekir, ehliyet yenilenmezse ne olur? İşte, ehliyet yenileme için son günden detaylar...
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Eski tip ehliyetleri yenilemek için verilen sürenin sonuna gelindi. 1 Ocak 2016 yılından önce verilen sürücü belgelerin değişmesi için başlatılan süreçte, yaklaşık 3 milyon kişi ehliyetlerini yeniledi. Belgesini yenilemeyen 2 milyonu aşkın kişinin ise 1 Ağustos itibarıyla ehliyetleri geçersiz sayılacak. Peki, ehliyet yenileme nasıl yapılır, ehliyet yenilenmezse ne olur? İşte, ehliyet değiştirmede kritik son gün ve bilinmesi gereken diğer detaylar...
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EHLİYET YENİLEME İÇİN SON GÜN!
Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025 Perşembe bugün sona eriyor.
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EHLİYET YENİLENMEZSE NE OLUR?
Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar 31 Temmuz'a kadar yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek.
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EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.
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EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.
Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.
Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.
Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.
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EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.
Vatandaşların 13 lira değerli kâğıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.
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