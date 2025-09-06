Birçok tez ve bilimsel çalışmalarda bu koyda 4'ü endemik 300'ün üzerinde bitki ve hayvan türü tespit edildiğini kaydeden Dr. Erol Kesici, şöyle devam etti: "Koydaki sazlık alan; Eğirdir Gölü'ne gelen göçmen kuşların konaklarından-uğrak-mola yerlerinden biridir ve her yıl, uzak diyarlardan kuşlar burayı bilerek gelmektedir. Kuşların, balıkların, memeli canlıların ve su canlılarının doğal ve korunaklı bu alanlarda çok sayıda yuvaları bulunur. Önce göl kıyısındaki 8 dönüme yakın alandaki sazlık sulak alanda nisan ayında 2 kez yangın çıkarıldı, daha sonra iş makineleriyle sazlar bertaraf edildi. Kamış ve sazlık su bitkileri çok dirençli ve kökleri birbirine ayrık otu gibi bağlı bitki topluluklarıdır. Kısa süre sonra alanda kamışlık ve saz bitkileri filizlenmeye başladı. Bu kez yeni yeşermeye başlayan sazlık alana 2 kez aralıkla ot öldürücü kimyasalların döküldüğü belirtilmektedir. Diğer bir kıyım ise sulak alanla bütünlük oluşturan, daha önce tahrip edilmesini önlediğimiz kara kesimindeki; yüzlerce maki ve çalı topluluklarının iş makineleriyle bertaraf edilmesi ve gölün kıyı kesiminde oluşan devasa kayalıkların parçalanmış olması."