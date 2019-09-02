"Suyla yeşilin birleştiği huzur veren bir atmosferi var. Yeşilin içerisinde huzur bulabileceğiniz bir alan. Geldiğim için çok şanslı hissediyorum. Rahatlamak istiyorsanız kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Burada manzaraya karşı kitap okuyup, kahvenizi yudumlayabilirsiniz. O kadar doğal güzelliği var ki insanı kendinden alıp götürüyor."