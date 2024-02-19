İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek mitinginde "Kelime-i Tevhid" bayrağı taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk attığı gerekçesiyle 17 gün tutuklu kalan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Ege Akersoy hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Akersoy'un "Kasten basit yaralama" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından toplam 4 yıla kadar hapsini talep etti.

DHA'da yer alan habere göre savcı, Akersoy'un "Kasten basit yaralama" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından toplam 4 yıla kadar hapsini talep etti.

Fatih'te 1 Ocak Pazartesi sabah saatlerinde yapılan 'Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' mitingine katılan İsmail Aydemir elinde Kelime-i Tevhid Bayrağı ile yürümüştü. Ege Akersoy, Haliç metrosu civarında tesadüfen karşılaştığı Aydemir'e "Sen Türk değil misin" dedikten sonra yumruk atmıştı. Gözaltına alınan Akersoy tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

17 gün tutuklu kalan Akersoy hakkında iki suçtan toplam 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İlk duruşmaya katılan Akersoy savunmasında, "31 Aralık günü arkadaşımda kalmıştım. Sabahında vapurla Kadıköy’den Karaköy’de geldim. Haliç metro civarında şikayetçi ismail Aydemir’i gördüm. Elinde yeşil üzerinde Arapça yazılı bayrak vardı. Suudi Arabistan bayrağı olabileceğini düşündüm. Bu olay öncesinde Suudi Arabistan’da oynanmak istenen Galatasaray-Fenerbahçe maçında ülkemizin kurucu önderinin isminin anılmasından ve İstiklal Marşının okutulmasından rahatsız olmalarından dolayı ben bu bayrağın Türkiye içinde dolandırılmasından rahatsız oldum. Ayrıca 12 askerimizin şehit olmasından dolayı ülkemizde sadece Türk bayrağı dalgalandırılması gerektiğini düşündüm. O gün tesadüfen denk geldiğim müştekiye 'Sen Türk değil misin? Şu an hassas zamanlardayız, şehitlerimiz varken Türk bayrağının taşınması daha doğru' dedim. O da 'Sanane istediğim bayrağı taşırım' dedi. Ardından bana doğru yaklaştığı sırada bana vuracağını düşünerek kendimi koruma dürtüsüyle kendisine bir kez yumruk attım. Pişmanım. Yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum" demişti.

2'NCİ DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesindeki 2'nci duruşmaya, tutuksuz sanık Ege Akersoy katılmazken; şikayetçi İsmail Aydemir katıldı. İsmail Aydemir ifadesinde, "Mitinge gittim geri döndüğüm sırada sanık ile karşılaştım. Olay zaten anlık gelişti. Bana, 'Burası Türkiye sen Arap seviciliği mi yapıyorsun, Arap kültürünü mü savunuyorsun?' dedi. Aramızda bir konuşma olmadı belki ben bir kelime cevap vermişimdir ardından bir anda yüzüme yumruk yedim. O yumrukla beraber yere düştüm ardından etraftakiler müdahale etti. Şikayetçiyim" dedi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın İsmail Aydemir'e yumruk atarak basit tıbbi müdahaleyle yaraladığı, sanığın ikrar içeren savunmasıyla sabit olduğu, sanığın "Sen tam bir Arap sevicisisin, Arap kültürünü savunuyor' sözlerinin "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçunu oluşturduğunu belirterek iki suçtan 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mütalaaya karşı süre isteyen sanık avukatı Ali Öztürk, "Olaydan önce yanında biri olup olmadığını tek başına yürüyüp yürümediği sorulsun" dedi. Şikayetçi Aydemir de tek başına olduğunu, ancak sanığın sözlerini etrafından geçenlerin de duyduğunu söyledi. Mahkeme, mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için sanık avukatlarına süre vererek duruşmayı önümüzdeki çarşamba gününe erteledi.