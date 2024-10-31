Yumurtanın gün boyunca tok tuttuğu doğru mu?
Neredeyse her gün tükettiğimiz besinlerin başında yumurta geliyor. İçerdiği vitamin ve minerallerle sağlığımız için vazgeçilmez bir gıdadır. Çok yaygın olarak kullanılan bir ifadeye göre, yumurtanın tok tuttuğudur. Peki bu söylem doğru mu? İşte detaylar...
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Kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezi, hem sağlıklı olması hem de lezzetiyle akla gelen ilk besinlerden olan yumurta, uzun süre tok tutma yönüyle de tüketilen hayvansal bir gıdadır. Kahvaltıda yumurta tüketmek uzun süre tokluk hissi sağlar mı?
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Tokluk ve açlığın bastırılması
Birkaç çalışma, yumurtaların tokluk hissini önemli ölçüde artırabileceğini ve sonraki yiyecek alımını azaltabileceğini göstermiştir. Örneğin, yumurta bazlı kahvaltıları tahıl veya kruvasan bazlı kahvaltılarla karşılaştıran bir çalışma, yumurtaların tokluk hissini artırdığını ve sonraki öğünlerde enerji alımını azalttığını bulmuştur.
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Yumurtanın tok tutma özelliği
Yumurtanın beslenmemizdeki yeri yüzyıllardır tartışmasızdır. Özellikle kahvaltılarımızın vazgeçilmez bir parçası olan yumurta, içerdiği yüksek protein sayesinde uzun süre tok tutma özelliği ile de dikkat çekiyor. Bilim insanları, bu etkisi üzerine çeşitli araştırmalar yürütmüş ve ilginç bulgular elde etmiştir.
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Ghrelin ve tokluk hissi
Connecticut Üniversitesi’nden araştırmacılar, yumurtanın tokluk üzerindeki etkisini incelemek amacıyla bir deney gerçekleştirmiştir. Deneyde katılımcılar iki gruba ayrılmış ve her iki grup eşit miktarda kalori içeren öğünler tüketmiştir. Bir grup yumurta içeren kahvaltı yaparken, diğer grup hamur işi tüketmiştir.
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Sonuçlar, yumurta içeren kahvaltıyı tercih edenlerde açlığı uyaran hormon olan ghrelin düzeyinin düşük seyrettiğini göstermiştir. Ayrıca, bu grup, kahvaltıyı takip eden 24 saat içinde yaklaşık 400 kalori daha az besin tüketmiştir.
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Kilo verme üzerindeki uzun vadeli etkiler
Yumurtanın uzun süre tok tutma özelliği, zayıflama hedefleri olan bireyler için de önemlidir. Yapılan başka bir deneyde, yumurta içeren yüksek proteinli kahvaltı ile yüksek karbonhidratlı kahvaltının etkileri karşılaştırılmıştır.
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Beş haftalık süreç sonunda, yumurtalı kahvaltı yapanların vücut kitle indekslerinde %61, bel çevrelerinde %34 ve kilo verme başarılarında %65 oranında daha iyi sonuçlar elde ettikleri tespit edilmiştir.
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Kısa süreli tokluk, uzun vadede garanti değil
Kilolu ve obez bireylerle yapılan benzer bir deneyde ise yumurtalı kahvaltının tokluk sağlama konusunda etkili olduğu, ancak bunu takip eden öğünde daha az kalori alım isteğini garanti etmediği gözlemlenmiştir.
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Yani, yumurta uzun süre tok tutma konusunda son derece etkili olsa da, zayıflama odaklı uzun vadeli beslenme ve diyet programlarında yüzde yüz başarı vaadi sunmamaktadır.
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Sağlıklı bir seçim
Yumurtanın tok tutma özelliği, özellikle sabah kahvaltılarında sağlıklı bir seçim olarak öne çıkıyor. Ancak, kilo verme hedefleri olan bireylerin, yumurta tüketiminin etkilerini dikkatle değerlendirmesi ve diyet programlarını buna göre şekillendirmesi önemlidir.
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Yumurtanın sağladığı tokluk, sağlıklı bir beslenme alışkanlığının parçası olarak değerlendirilmeli ve diğer besin grupları ile dengelenmelidir.