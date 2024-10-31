Kısa süreli tokluk, uzun vadede garanti değil

Kilolu ve obez bireylerle yapılan benzer bir deneyde ise yumurtalı kahvaltının tokluk sağlama konusunda etkili olduğu, ancak bunu takip eden öğünde daha az kalori alım isteğini garanti etmediği gözlemlenmiştir.