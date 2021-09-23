"Efelerin efesi" Yörük Ali Efe, ölümünün 70. yılında Aydın'da anıldı

Yörük Ali Efe Müzesi bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Merkez Valisi ve Yörük Ali Efe'nin torunu Kayhan Kavas, programda yaptığı konuşmada, toplumu bekleyen en büyük tehlikenin geçmişinden koparılması olduğuna dikkati çekti.
Geçmişini bilmeyen, tanımayan toplumların geleceklerine yön veremeyeceklerini vurgulayan Kavas, şöyle konuştu:
"Başka ülkelerin milli kahramanlarını örnek alan insanlar, aslında kendi topraklarında nelerin yetiştiğini bilememektedir. Yörük Ali Efe, efe olduğunda henüz bıyıkları yeni terlemiş, 20 yaşlarında bir delikanlıydı. Kurtuluş Savaşı bittiğinde ise 24 yaşındaydı. Bu yaş dilimlerini özellikle vurguluyorum ki, ben de 20'li yaşların başında kaymakam oldum. Bir ilçeye gittim, orada yöneticilik yaptım ama arkamda Cumhurbaşkanının, Başbakanın, İçişleri Bakanının imzaları, kararnamesi vardı. O güçle yaptık. Bu kişinin arkasında hiçbir şey yok. Sadece kendi karizmaları ve kişilikleri var. Uyandırdıkları intiba ile kendisinden yaşça büyük kişilere önderlik edebildiler. Yine bu kişiler, memleketi işgalden kurtarabilmek amacıyla sonuna kadar savaştılar."
Yenipazar Belediye Başkanı Mehmet Yüsran Erden, Kuvayımilliye'nin, İstiklal Savaşı'nı gerçekleştiren ruh olduğunu belirterek, "Kuvayımilliye, milli iradeye bağlılıktır, vatanın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını savunmaktır. Öncelikle bağımsız bir ülkede, birlik içende ve kardeşçe yaşamak istiyorsak, farklı partilerden olsak bile vatan ve memleket için ortak noktaları ön plana çıkaracağız ve birleştirici olmayı hayatın merkezine oturtacağız." dedi.
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Günver Güneş de Yörük Ali Efe'nin, Kuvayımilliye önderi ve tarih yazmış bir kahraman olduğunu kaydetti.
Konuşmaların ardından Yenipazar Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Ekibi, zeybek gösterisi sundu.
İlçe Müftüsü Mustafa Can, Yörük Ali Efe'nin mezarı başında dua okudu.
Etkinliğe CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız ve Süleyman Bülbül, Yenipazar Kaymakamı Osman Kural, Karacasu Kaymakamı Furkan Alpay, ADÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Yalova, CHP İl Başkanı Ali Çankır ile İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Demirci katıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!