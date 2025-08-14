Edward Burtynsky Borusan Contemporary'de

Borusan Contemporary; yeni kültür sanat sezonunda izleyicileri, kırk yılı aşkın süredir fotoğraf pratiğini sürdüren Kanadalı fotoğraf sanatçısı Edward Burtynsky'nin çarpıcı objektifi ile buluşturuyor.

20 Eylül 2025 – 16 Ağustos 2026 tarihleri arasında Perili Köşk'te izleyiciyle buluşacak olan "Edward Burtynsky: Dönüşen Yeryüzü" sergisi, sanatçının uygarlığın büyüme sürecini ve endüstriyel faaliyetlerin doğa üzerindeki telafisi güç etkilerini belgeleyen etkileyici eserlerini bir araya getiriyor, güçlü görsel diliyle izleyiciyi hem estetik hem de düşünsel bir yolculuğa davet ediyor.

Borusan Contemporary ile sanatçı arasındaki uzun soluklu iş birliğinin bir ürünü olan serginin küratörlüğünü Marcus Schubert üstleniyor. Sergi, Burtynsky'nin görsel ustalığını ortaya koyarken, günümüz dünyasının çarpıcı ve dramatik yansımalarını sanatseverlere sunuyor.

İLK KEZ GÜN YÜZÜNE ÇIKAN KARELER

"Dönüşen Yeryüzü", Edward Burtynsky'nin Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu tarafından sipariş edilen ve Türkiye'nin farklı coğrafyalarında erozyon konusuna odaklanan güncel projesiyle başlıyor. "Erozyon" başlığı altındaki bu bölüm, daha önce sergilenmemiş pek çok yeni fotoğrafı ilk kez sanat severlerle buluşturuyor.

Perili Köşk'ün tüm katlarına yayılan sergide, güzelliği ve kırılganlığıyla yansıtılan "Doğa"; Sahra Altı Afrika ülkelerinden derlenen kapsamlı bir görsel araştırma olan "Afrika Çalışmaları", "Su ve Tuz", "Taş Ocakları", "Madenler" ve "Petrol" gibi başlıklar altında sanatçının önde gelen projelerine tematik olarak yer veriyor. Özenle seçtiği kadrajları ve benzersiz merceğiyle yeryüzünde bıraktığımız izleri estetik ve etik açıdan gözlemlememizi sağlayan Burtynsky, yeryüzündeki insan izlerinin uzun vadeli sonuçlarını düşünmemizi sağlarken, neleri kaybetmekte olduğumuzu ve gelecek nesiller için inşa ettiğimiz dünyanın sürdürülebilirliğini nasıl koruyabileceğimizi ciddiyetle sorgulamamızı talep ediyor.