Edis ve Aleyna Tilki'den sokakta mini konser
Edis, Aleyna Tilki ile gittikleri bir mekânın önünde eğlenen gençlere eşlik etti. İkili, 'Saygı1 Mor ve Ötesi' gecesinde sahnede söyledikleri 'Benim Küçük Sevgilim' şarkısını etrafını saran hayranlarıyla birlikte seslendirdi
Giriş: 27.04.2025 - 12:23 Güncelleme: 27.04.2025 - 12:23
Şarkıcı Edis ile Aleyna Tilki, gittikleri bir mekânın önünde eğlenen gençlere kayıtsız kalmadı.
İkili, sokak ortasında hayranlarıyla birlikte 'Saygı1 Mor ve Ötesi' gecesinde sahnede söyledikleri 'Benim Küçük Sevgilim' şarkısını seslendirdi.
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