Masterard, yepyeni uygulaması “Toplu Ulaşımda Temassız Mastercard”ın duyurusu için Edis ile bir araya geldi. Proje için stüdyoya giren Edis, bir yolculuk şarkısı yaptı. “Paha Biçilemez Bir Şey Başlat” isimli şarkının klibi, hareket halindeki bir otobüste yolcular arasında geçiyor.

Klip ve şarkı önceki gün bir mekanda düzenlenen bir parti ile ilk kez dinleyicilerle buluştu. Partiye aralarında Ayşegül Dinçkök, Ayşe Sarıoğlu, Jülide Ateş, Şahika Ercümen, Koray Erkaya, Nazlı Mengi, Nil Ninat, Simay Yılmaz gibi isimlerin bulunduğu birçok davetli katıldı.





"DİKKAT! BUGÜN OTOBÜSTE KARŞINIZA ÇIKABİLİRİM"

Projenin teaserı Edis’in geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından, bir belediye otobüsünde çektiği selfie ve yazdığı bu cümle ile yapıldı. 7.000’den fazla yorum alan bu paylaşımla büyük merak uyandıran Edis dediğini yaptı ve otobüste karşımıza çıktı.