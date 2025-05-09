Edis ile Acid Arab'dan 'Yaktın Beni'

Uluslarası ir projeye imza atan Edis, Acid Arab ile grubun yeni albümünde yer alan 'Yaktın Beni' isimli şarkıyı yazdı.

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Acid Arab, üyeleri Guido Minisky ve Hervé Carvalho ile Fransız - Arap sentezli elektronik müziğin öncülerinden biri olarak tanınıyor. Grubun müziği, doğu ritimleri ile batı elektronik altyapılarını harmanlamasıyla biliniyor. 'Yaktın Beni' şarkısında ise bu karakteristik altyapıya Edis’in melodik vokalleri ve Türkçe, Fransızca sözleri eşlik ediyor. 'Yaktın Beni' tüm dijital platformlarda yerini aldı.