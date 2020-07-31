Instagram hesabını aktif kullanan şarkıcı Edis, önceki gün arkadaşları ile birlikte İstanbul Boğazı'nda denize girdi.

Güneşin keyfini çıkaran popçu, sosyal medya hesabından keyifli karelerini "Filtre yok, güneş ışığı var" notuyla yayınladı. Edis'in paylaşımları kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

"REZİL OLDUM, O AN ÇOK UTANDIM"