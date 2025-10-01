Habertürk
        Edirne'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

        Edirne'de silahlı kavga: 2 ölü

        Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 21:37 Güncelleme: 01.10.2025 - 21:37
        AA'nın haberine göre, Hasköy köyünde İ.U. ile N.S. ve E.K. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada İ.U, silahla N.S. ve E.K'ye ateş açtı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, N.S. ve E.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        N.S. ve E.K'nin cenazesi, incelemenin ardından sağlık ekiplerince morga kaldırıldı.

        Jandarma ekiplerince gözaltına alınan İ.U'nun işlemleri devam ediyor.

        Fotoğraf: AA

