Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Eda Gürkaynak'tan çarpıcı açıklamalar - Magazin haberleri

        Eda Gürkaynak'tan çarpıcı açıklamalar

        BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programının konuğu oyuncu Eda Gürkaynak oldu. Gürkaynak, çarpıcı açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kilitledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2025 - 21:27 Güncelleme: 01.11.2025 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çarpıcı açıklamalar
        ABONE OL
        ABONE OL

        BloombergHt’de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının konuğu cemiyet hayatının tanınmış simalarından Sinem Gürkaynak - Kemal Gürkaynak'ın oyuncu kızları Eda Gürkaynak oldu.

        Eda Gürkaynak, annesi Sinem Gürkaynak ile birlikte katıldığı programda çarpıcı açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kilitledi.

        Eda Gürkaynak, açıklamalarıyla dikkat çekti. Gürkaynak, Aslı Şafak’ın, "Birkan Sokullu’dan dolayı dışarıdan kapılar zaten açık gibi görünüyor?" sorusuna şu cevabı verdi; "Görülüyor tabii... İyi bir eğitim almış olmam, ailemden dolayı bazı insanları tanıyor ve ulaşabiliyor olmam avantaj gibi görünüyorken aslında dezavantaj olabiliyor. Maddi olarak rahat olmam, 'Zorluğa gelemez' gibi düşünülmesine neden oluyor. Bence daha az eğitim almış, daha isimsiz olsaydım oyunculuk sektöründe daha fazla iş bulabilirdim. Oyunculuk konusunda kapılar tam açılmadı. Ben sadece ufak bir adım atabildim."

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Aslı Şafak’la İşin Aslı
        #eda gürkaynak
        #birkan sokullu

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Gebze'de son durum
        Gebze'de son durum
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Habertürk Anasayfa