Eda Gürkaynak'tan çarpıcı açıklamalar

BloombergHt’de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının konuğu cemiyet hayatının tanınmış simalarından Sinem Gürkaynak - Kemal Gürkaynak'ın oyuncu kızları Eda Gürkaynak oldu.

Eda Gürkaynak, annesi Sinem Gürkaynak ile birlikte katıldığı programda çarpıcı açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kilitledi.

Eda Gürkaynak, açıklamalarıyla dikkat çekti. Gürkaynak, Aslı Şafak’ın, "Birkan Sokullu’dan dolayı dışarıdan kapılar zaten açık gibi görünüyor?" sorusuna şu cevabı verdi; "Görülüyor tabii... İyi bir eğitim almış olmam, ailemden dolayı bazı insanları tanıyor ve ulaşabiliyor olmam avantaj gibi görünüyorken aslında dezavantaj olabiliyor. Maddi olarak rahat olmam, 'Zorluğa gelemez' gibi düşünülmesine neden oluyor. Bence daha az eğitim almış, daha isimsiz olsaydım oyunculuk sektöründe daha fazla iş bulabilirdim. Oyunculuk konusunda kapılar tam açılmadı. Ben sadece ufak bir adım atabildim."

